للرجال والسيدات.. علامات تشير إلى أنك قد تعاني من العقم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غالبًا ما ترتبط علامات وأعراض العقم بحالات أساسية أخرى، وهناك العديد من الحالات التي يمكن أن تسهم في العقم عند الرجال والنساء، ويمكن أن تختلف كل منها بشكل كبير، وتشمل الأعراض الشائعة للعقم للرجال والنساء ما يلي، كما جاء في موقع "healthline".

1- فترات الدورة الشهرية غير منتظمة:

المرأة التي تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بمشاكل الهرمونات أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض)، وكلاهما يمكن أن يساهم في العقم.

2- فترات مؤلمة أو غزيرة:

تعاني معظم النساء من تقلصات في فترات الدورة الشهرية، ولكن الفترات المؤلمة قد تكون أحد أعراض الانتباذ البطاني الرحمي.

3- اختفاء الدورة الشهرية:

يمكن أن تتسبب عوامل مثل الإجهاد أو التدريبات الشاقة في اختفاء دورتك الشهرية مؤقتًا، ولكن إذا اختفت دورتك الشهرية، فقد حان الوقت لفحص خصوبتك.

4- أعراض تقلبات الهرمونات:

يمكن أن تشير علامات التقلبات الهرمونية لدى النساء إلى مشاكل محتملة في الخصوبة.

5- ألم أثناء الجماع:

الألم أثناء الجماع يمكن أن يكون مرتبطًا بمشاكل هرمونية، أو التهاب بطانة الرحم، أو بحالات أساسية أخرى يمكن أن تساهم أيضًا في العقم.

العلامات الشائعة عند الرجال:

1- التغيرات في الرغبة الجنسية:

ترتبط خصوبة الرجل أيضًا بصحته الهرمونية، حيث يمكن أن تشير التغييرات في الرغبة الجنسية، التي تحكمها الهرمونات غالبًا، إلى مشاكل في الخصوبة.

2- ألم أو انتفاخ الخصية:

هناك العديد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ألم أو تورم في الخصيتين، وكثير منها يمكن أن يساهم في العقم.

3- مشاكل الحفاظ على الانتصاب:

غالبًا ما ترتبط قدرة الرجل على الحفاظ على الانتصاب بمستويات الهرمونات لديه، وقد ينتج عن ذلك انخفاض في الهرمونات، وبالتالي مشاكل في الحفاظ على الانتصاب.

4- مشاكل القذف:

عدم القدرة على القذف هو علامة على أن الوقت قد حان لزيارة الطبيب.

5- خصيتان صغيرتان وثابتان:

تحتوي الخصيتان على الحيوانات المنوية للرجل، لذا فإن صحة الخصية لها أهمية قصوى في خصوبة الرجل، ويمكن أن تشير الخصيتين الصغيرة أو الثابتة إلى المشكلات المحتملة التي يجب استكشافها من قبل الطبيب الممارس.