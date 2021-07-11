إطلالات اليوم: روبي متألقة.. وياسمين عبد العزيز أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

ياسمين عبد العزيز

أطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، ويتميز الفستان بأنه مزود بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

روبي

تألقت الفنانة روبي بتوب باللون الأسود كت بدون أكمام مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكافيه، وتركت شعرها منسدلا.

منة فضالي

ارتدت الفنانة منة فضالي توب كت باللون الوردي مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

نسرين طافش

أما الفنانة نسرين طافش تألقت بفستان طويل باللون المينت جرين، بقصة الكب بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.