محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بمجرد أن نضحك، نبدأ على الفور في الشعور بالاختلاف، وبطريقة غريبة، عندما يبدأ وجهنا وعضلاتنا في الانقباض، يبدو الأمر وكأنه شيء يرتفع داخل أذهاننا.

وهناك 5 أمور مفاجئة تحدث لجسمك إذا ضحكت كثيرا يوميا، نوردها لكم وفق ما ذكر موقع "brightside".

1-ستكون قادرًا على التعامل مع الألم بشكل أسهل:

يطلق الضحك مسكنات الألم الطبيعية في الجسم وقد نشعر بتحسن كبير بعد ذلك، وهنا تلعب المادة الكيميائية التي تبعث على الشعور بالسعادة دورًا مهمًا لأنها تساعدك على التعامل ليس فقط مع الألم العقلي ولكن أيضًا مع الألم الجسدي.

2- انخفاض ضغط الدم:

يمكن أن يساعد الضحك بشكل جيد في الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم، وهذا يمكن أن يحميك من مشاكل القلب والنوبات القلبية، وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الأبحاث أن الضحك يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

3- قلة التوتر:

الضحكة الشديدة ستخفف من توترك على الفور، وفي هذه العملية، سيرتفع معدل ضربات قلبك أيضًا ثم ينخفض، والنتيجة ستشعر بالراحة وستكون مستويات التوتر لديك أقل، حيث يفرز الضحك المواد الكيميائية التي تبعث على الشعور بالرضا والتي تكون مسؤولة عن الحالة المزاجية الجيدة، هذا يعني أنه بعد الضحك الجيد ستشعر أنك بحالة جيدة بشكل عام.

4- تتنفس بشكل أفضل:

نحن نعلم أن الأكسجين مهم جدًا لأجسامنا للعمل بشكل صحيح، كما يمكن أن تمنحنا الأنفاس العميقة كمية جيدة من الأكسجين، وإحدى الطرق الممتعة للقيام بذلك هي الضحك، لأنه عندما نضحك تنفتح رئتانا ويمكننا أن نأخذ أنفاسًا أطول لتزويد دمنا بالأكسجين الذي يحتاجه.

5- تبدأ في حرق المزيد من السعرات الحرارية:

ستحتاج إلى الضحك لمدة 15 دقيقة لحرق السعرات الحرارية التي حصلت عليها، كما أن الضحك سيساعدك على خسارة المزيد من الوزن، وربما يساعدك في الوصول إلى هدفك بشكل أسرع، وبالإضافة إلى ذلك ينشط الضحك العديد من الأعضاء المختلفة، وإحدى هذه الأعضاء هي عضلاتك حيث تبدأ في الاسترخاء، وعندما تضحك تبدأ عضلات البطن في التمدد والانقباض، وهو ما يشبه إلى حد كبير عندما تمارس الرياضة وتبدأ معدتك في الشعور بالألم بعد ذلك.