دراسة: فوائد البروكلي لا حصر لها.. يقي من السرطان ويحسن صحة الجهاز الهضمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البروكلي من أكثر الأطعمة المتواجدة في الأنظمة الغذائية والشعبية حول العالم، ويمكن لهذا النبات أن يشكل فوائد تتخطى مذاقه أو مساعدته في فقدان الوزن.

وبحسب أخصائية التغذية كاري جابرييل، مالكة ومؤسس «Steps to Nutrition» للتغذية الصحية، قالت إن البروكلي يحتوي على مركبات قد تساعد من خلال تناوله، في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وعندما يتناول الإنسان البروكلي يتلقى مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والجلوكوزينات، ويمكن أن يساعد ذلك في الوقاية من الأمراض.

وأشارت الأبحاث إلى أن البروكلي قد يكون فعالًا بشكل خاص في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ووجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة «Nutrition and Cancer» صلة بين تناول المزيد من الخضروات الصليبية وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ووجد تحليل لعام 2013 نشر في «Annals of Oncology» أن خضروات البراسيكا، على وجه الخصوص، مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون بين الأشخاص الذين شملتهم الدراسة.

بالإضافة إلى خصائصه الوقائية للسرطان، قد يساعد البروكلي أيضًا في تحسين الصحة العامة للجهاز الهضمي على أساس يومي، وقالت جابرييل: عندما تتناول البروكلي، فإنك تحصل على نحو 10% من كمية الألياف اليومية الموصى بها والألياف تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحافظ على عمل الأمعاء بشكل صحيح.

ووجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة الوقاية من السرطان، أن استهلاك البروكلي لم يساعد فقط في تطبيع عادات الأمعاء بين مجموعة من الشباب المصابين بالإمساك، بل رجح الباحثون الذين أجروا الدراسة أن الألياف القابلة للذوبان في البروكلي تساعد أيضا في تعزيز التوازن الإيجابي للأمعاء.

ويحدث ذلك عن طريق تحفيز نمو البكتيريا المفيدة مع تقليل كمية البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة في الأمعاء.