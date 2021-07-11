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الامارات | الدنمارك تستخرج الملايين من جثث حيوان المنك خوفا من غازات تحللها

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كوبنهاجن -د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الدنمارك اختتام عملية استخراج جثث الملايين من حيوانات المنك التي تم التخلص منها عن طريق "الموت الرحيم"، بعدما اتضح أن فيروس يمكن أن يصيبها بالعدوى لينتشر بعد ذلك بين البشر. واتضح أن قرار دفن هذه الحيوانات كان خاطئا بعد أن تسببت الغازات الناجمة عن تحللها إلى عودة الجثث إلى السطح مرة أخرى.
               
وسيتم استخراج آخر الجثث التي تم دفنها في موقع عسكري بالقرب من كولفرا بسنترال جوتلاند، ثم نقلها إلى مركز لحرق الجثث.

وأعلنت هيئة الغذاء إن هذه الخطوة الأخيرة ستشكل ختاما لعملية استخراج بقايا الحيوانات، التي تزن جميعا 13 ألف طن. وسيتم بعد ذلك إعادة المنطقة إلى حالتها السابقة قبل تحولها إلى مقبرة جماعية لحيوانات المنك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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