حكاية 3 مرات ظهر فيها توأم زينة.. إحداها في رسالة صوتية لمحمد صلاح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن وضعت الفنانة زينة توأمها «زين وعز الدين» وهي تحرص بشدة على عدم ظهورهما إعلاميًا أو نشر صورهما عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ثمة مواقف نادرة، ظهر من خلالها الأطفال التوأم في لقطات بسيطة لم تستغرق سوى ثواني أو صورة كشفت عن ملامحها من بعيد.

وخلال لقاء الفنانة زينة مع برنامج «et بالعربي»، تعرضت الفنانة زينة لموقف محرج إذ حاول توأمها اقتحام مكان التصوير والظهور أمام كاميرات التصوير، لكن على الفور سيطرت زينة على الموقف.

وسرعان ما أبعدت «زينة» توأمها عن كاميرات التصوير، رغبة منها في عدم ظهورهما والتعرف على ملامحهما أمام الشاشات، قائلة لهما: «خشوا على جوة كدة على طول، متطلعوش بره خالص».

زينة تنشر صورة لتوأمها

وقبل الموقف المحرج، كانت الفنانة زينة هنأت توأمها «زين وعز» بعيد ميلادهما الماضي، في أكتوبر من العام الماضي، ونشرت صورة لهما دون أن يظهرا بملامحهما، خلال تمشيتهما على جسر بإحدى المدن الساحلية عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وعلقت «زينة» على صورة توأمها «أنا اتولدت من 7 سنين، لحظة ما اتولد زين وعز ولسة المشوار طويل يارب احميهم واحفظهم، يارب طول في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم، أحمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده، كل سنة وأنتم طيبين، العمر كله يارب والصحة والستر والسعادة والنجاح والفلاح لأولادي وكل الأطفال، ربنا يحفظهم على قد الصبر يأتي الجبر، ألف حمد».

نجل زينة يوجه رسالة لمحمد صلاح

وفي العام 2018، نشرت الفنانة مقطع فيديو لابنها زين الدين، خلال توجيه رسالة إلى لاعب المنتخب المصري ونادي «ليفربول» الإنجليزي محمد صلاح عقب إصابته بالمبارة النهائية بدوري أبطال أوروبا، عبر «إنستجرام».

وأخفت الفنانة الشابة وجه نجلها، مكتفية بإظهار الـ«تيشرت» الذي يرتديه، في مقطع الفيديو الذي نشرته، وتحدث خلاله نجلها عن حبه لصلاح.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: «حتى الأطفال جنبك وبتحبك ربنا يحميك ويشفيك، طبعا دي رسالة بسيطة، لأنه نام معيط لما عرف اللي حصلك، وهو وأخوه مصممين يضربوا اللي ضربك».