ريا أبي راشد تتألق بالأزرق في مهرجان كان السينمائي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلت الإعلامية ريا أبي راشد أثناء حضورها في فعاليات مهرجان كان بفستان باللون الأزرق بقصة الكب بدون أكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم

واختارت ريا أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

افتتح الثلاثاء الماضي 6 يوليو، مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.