للرجل.. إليك أفضل الطرق لزيادة الرغبة الجنسية لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن تتأثر الرغبة الجنسية لدي الرجل، بالنظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد ومستويات الهرمونات، لكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في زيادتها، نستعرضها لكم حسب ما جاء في موقع "eatthis".

- ممارسة التمارين الرياضية:

يساعد المشي أو القيام ببعض التمارين الرياضية يوميًا، من التقليل من الالتهاب وتعزيز الرغبة الجنسية، فضلا عن تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية".

- الحد من التوتر:

يساعد الإجهاد المزمن على بقاء الدافع الجنسي منخفضًا، لذا تعد أفضل طريقة لإصلاح هذا، هو تعلم كيفية إدارة الإجهاد بحيث لا يكون الجسم دائمًا في وضع القتال أو الهروب، والشعور بأنك تتعرض للهجوم طوال الوقت.

كما ثبت أن العادات اليومية مثل: تمارين التنفس والتأمل واليوجا، تخفض بشكل كبير حالة الجهاز العصبي المفرط وتخلق إحساسًا بالاسترخاء، ما قد يعزز زيادة الرغبة الجنسية.

- الحصول على قسط كاف من النوم:

أظهرت الهنا العديد من الدراسات أن قلة النوم تؤثر سلبًا على الرغبة الجنسية لدى الرجل، لذا يوصي الخبراء بالنوم من 7- 9 ساعات ليلاً للحصول على الأداء الأمثل لهذه المهمة.

- إنقاص الوزن:

المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة لديهم زيادة في الالتهابات التي تسبب اختلال التوازن الهرموني، وبالتالي يمكن أن تسبب انخفاض الرغبة الجنسية.

لذا من الضروري الحفاظ على وزن صحي، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن.

- تجنب الأطعمة المصنعة:

تحتوي معظم الأطعمة المصنعة على مواد كيميائية معدلة للهرمونات يمكن أن تدمر الدافع الجنسي.

وبدلاً من تناول هذه الأطعمة، يوصي بتناول البنجر والسبانخ، وهي نسبة عالية من النترات الطبيعية التي تساعد على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

والأطعمة الغنية بالليكوبين مثل الحمضيات والطماطم، والتي تزيد أيضًا من تدفق الدم، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالفلافونويد، مثل الشوكولاتة الداكنة والتوت والفراولة والشاي الأخضر، التي تساعد على تقوية الأوعية الدموية.

- تناول المحار والأفوكادو:

يحتوي المحار على الدوبامين، وهو هرمون معروف بزيادة الرغبة الجنسية، كما يحتوي أيضًا على الأرجينين، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لصنع أكسيد النيتريك، الذي يعمل على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، تمامًا مثل عقار الفياجرا لعلاج ضعف الانتصاب.

فضلا عن أن الأفوكادو غني بفيتامين B6، ما يساعد على زيادة إنتاج الهرمونات وزيادة الرغبة الجنسية لكلا الجنسين.

- تناول المكملات:

يمكن أن تساهم مضادات الأكسدة بشكل كبير في الاستمتاع بالعلاقة عن طريق زيادة تدفق الدم في الأعضاء التناسلية، وتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، وتحسين مستويات الهرمونات الجنسية.