7 أطعمة شهيرة تخفي تحتوي على سكر أكثر مما تعتقد.. منها الكاتشب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يوصي الخبراء بأن تستهلك النساء 24 جرامًا فقط من السكر يوميًا، بينما يُسمح للرجال بما يصل إلى 36 جرامًا.

لكن هل تعلم أن علبة الصودا تحتوي بالفعل على ما يقرب من 40 جرامًا من السكر؟ من المؤكد أن الجميع يعلم أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية، لكن الكثيرين لا يدركون أن علبة حساء الطماطم يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 جرامًا من السكر، وعصير التفاح المفضل لديك، حتى لو تم تصنيفه على أنه غير محلى، يحتوي على نحو 25 جرامًا.

نستعرض وفقا لموقع برايت سايد بعض الأطعمة التي كنا نفترض أنها صحية ومنخفضة السكر.

حساء معلب

كنت تعتقد أن الحساء الذي يتم شراؤه من المتجر سيكون مزيجًا صحيًا من الماء والخضروات المغذية. ولكن عندما تقوم نتحدث عن الحقائق الغذائية، ستلاحظ أن محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليًا كامل كمية السكر اليومية المطلوبة.

هذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم ، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

زبادي قليل الدسم

في حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يحاولون العيش بأسلوب حياة أكثر صحة، إلا أنها ليست كلها أفضل بالنسبة لك - خاصةً عندما يتعلق الأمر بالزبادي.

تحتوي حصة الزبادي كامل الدسم على 4.7 جرام من السكر، في حين أن حصة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 جرامًا من السكر.

تُستخدم إضافة السكر في الخيارات قليلة الدسم لتعويض فقدان النكهة والاتساق الناتج عن الدهون. تحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات، مثل السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز.

تتبيلة السلطة الخالية من الدسم

على غرار الزبادي، تحتوي تتبيلات السلطة التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون والسعرات الحرارية على كميات متزايدة من السكر.

يمكن أن تحتوي ملعقتان كبيرتان من تتبيلة السلطة المفضلة لديك التي اشتريتها من المتجر على حوالي 7 إلى 10 جرامات من الدهون المضافة.

ويوصي الخبراء بصنع تتبيلة السلطة الخاصة بك في المنزل للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة أو غيرها من المكونات غير الصحية. من الصلصة الصحية التي يمكنك صنعها بسهولة في المنزل صلصة خل مكونة من 3 مكونات: زيت الزيتون ومقدارين من الخل وبعض الملح والفلفل.

الكاتشب

يحتوي الكاتشب على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة والأومامي، وهو الأكثر شيوعًا في برجر الوجبات السريعة وكصلصة غمس للبطاطس المقلية.

ومع ذلك، فإن ملعقة واحدة منه تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك، إذ تحتوي معظم زجاجات الكاتشب التجارية على ما يقرب من 4 جرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، وتحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي تم ربطها بالسمنة وأمراض القلب.

زبدة الفول السوداني

هي مصدر شائع للبروتين ومخزن أساسي متعدد الاستخدامات، وفي حين أن الأنواع الطبيعية من زبدة الفول السوداني تحتوي على القليل من السكر أو لا تحتوي، فإن العديد من المتغيرات التجارية مليئة بالزيوت غير الصحية والسكريات المضافة، مما يجعل انتشارًا صحيًا على ما يبدو إلى نوع يحتمل أن يكون خطيرًا.

يمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.

ويوصي أخصائيو التغذية بقراءة ملصقات مكونات زبدة الفول السوداني حتى تتمكن من معرفة أيها أكثر طبيعية وصحية.

رقائق البطاطس

لا يبدو أن الوجبات الخفيفة المالحة تعادل السكر، لكن كيسًا من رقائق البطاطس المفضلة لديك يمكن أن يحتوي على نسبة 3٪ -5٪ من السكر.

هذا شائع بشكل خاص في رقائق البطاطس بنكهات مثل الشواء أو الفلفل الحار أو العسل أو رقائق الذرة الحلوة.

اعتمادًا على عدد الرقائق التي تتناولها، يمكن أن تحتوي 15 من رقائق البطاطس بنكهة الشواء على 2 جرام من السكر. وتحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكربوهيدرات والتي يحولها جسمك إلى شكل من أشكال السكر يسمى الجلوكوز.

الفاكهة المجففة

تعتبر الفاكهة المجففة وجبة خفيفة صحية. على غرار إصداراتها الطازجة، فهي غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. ومع ذلك، عندما يتم تجفيف الثمار، تتم إزالة محتوى الماء، تاركًا جميع السكريات مضغوطة في الفاكهة الذائبة، ما يجعلها غنية جدًا بالسكريات الطبيعية.