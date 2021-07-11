بينها التثاؤب ورعشة النوم.. 7 معلومات عن جسم الإنسان حيرت العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الأشخاص بعض الأمور عن البشر مسلمات لا شك فيها، مثل بصمات الأصابع، لكن المدهش أن هناك بعض من الناس لا يملكون بصمات على أصابعهم.

لذلك من الطبيعي أن نتساءل كيف يكون هذا ممكناً ونطلب من العلماء تفسيراً، لكن بالنسبة لبعض الأشياء في الحياة، لا يملك العلم سوى التخمينات ليقدمها لنا، بدلاً من الإجابات الواضحة.

لذا نذكر بعض القدرات البشرية التي لم نجد لها تفسيراً علمياً، وفق ما أورد موقع "برايت سايت":

- عدد الأيام التي يمكن أن يعيشها الشخص بدون ماء:

تنص القاعدة العامة على أنه يمكن للبشر البقاء بدون ماء لمدة تصل إلى 3 أيام، ومع ذلك، يعتمد هذا على عوامل مختلفة، مثل العمر والنشاط البدني والصحة العامة، وإذا ما كان نظامك الغذائي يتكون من العديد من الأطعمة المائية، مثل الفواكه والخضروات، فإن مصادر المياه لديك تتوسع.

في عام 1979، ظل رجل اسمه أندرياس ميهافكز بدون ماء لمدة 18 يوماً على التوالي، حيث احتجز في زنزانة للشرطة ونسي الحراس أمره، كانت الطريقة التي تمكن بها من الحفاظ على رطوبته هي لعق الندى المتكاثف على جدران الزنزانة.

- لماذا نحتاج إلى الزائدة الدودية؟

الزائدة الدودية من أكثر الأعضاء التي تستأصل من جسم الإنسان، هذا هو أحد الأسباب التي جعلت العديد من العلماء يعتقدون أنها بلا فائدة، ومع ذلك، وفقاً لعالمة الأحياء هيذر سميث، فإنها موجودة في 533 نوعاً من الثدييات، وهذا يثبت أهميتها، إذ يبدو أن الزائدة الدودية تحمي جهاز المناعة.

الطريقة التي تعمل بها هي استضافة العديد من الميكروبات "المفيدة" التي يستخدمها الجسم عند الإصابة بمرض ما، ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن أولئك الذين أزالوا الزائدة الدودية صاروا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

- ما الذي يجعلنا نتثاءب؟

حتى وقت قريب جداً، اعتقد الكثير من الأشخاص أن التثاؤب يجلب المزيد من الأكسجين إلى الدماغ، لكن ثبت خطأ هذا التفسير، وأشارت إحدى النظريات الشائعة إلى أنه بالتثاؤب يحاول الدماغ إيقاظ نفسه، كما أنه يخفض درجة الحرارة إذا أصبحت أجسامنا أكثر دفئاً من المعتاد، ومع ذلك، لا يمكن التأكد من صحة هذه الدراسة الصغيرة لأنها فحصت 120 شخصاً فقط.

وتقول نظرية أخرى إن للتثاؤب معنى اجتماعياً مهماً، عندما يبدأ شخص ما في التثاؤب بعد صديقه، فهذا يعني أن كفاءته الاجتماعية وتعاطفه قد تطورا بشكل كبير، وفي العديد من الثقافات، لا يزال يعتقدون أن التثاؤب علامة على الشعور بالتعب.

- لماذا يعدي الضحك؟

لقد جرب معظمنا الضحك لمجرد أن شخصاً ما بجوارنا كان يضحك وليس لأننا سمعنا شيئاً مضحكاً، النظرية الأولى هي أنه من خلال سماع شخص ما يضحك، يتم إطلاق الإندورفين في منطقة معينة في أدمغتنا، وكلما زاد عدد المستقبلات التي يمتلكها شخص ما، زاد عدد الإندورفين الذي يتلقاه، مما يجعله يضحك أكثر.

وأثبتت النظرية الثانية وجود علاقة بين الضحك المعدي والاعتلال النفسي، وتشير هذه النظرية إلى أن الأولاد الذين لا يشاركون في الضحك مع من حولهم، من المحتمل أن يصابوا بسلوك نفسي مرضي.

- ما الذي يسبب لنا تجربة رعشة النوم؟

قبل أن يبدأ النوم مباشرة، قد تمر بلحظة تشعر فيها وكأنك تسقط من على السرير، وفجأة تستيقظ على حركة مفاجئة في ساقيك، ومع ذلك، قد لا تستيقظ بشكل كامل، وكما يقول الباحثون، فإن حوالي 70٪ منا قد عايشوا هذا مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

لا يوجد تفسير محدد لسبب حدوث هذه الظاهرة، على الرغم من وجود بعض النظريات، التي تشمل التوتر والقلق، وممارسة الرياضة قبل النوم، والحرمان من النوم، أو تناول الكافيين والنيكوتين.

- كيف يمكن لشخص ألا يتناول الطعام لأكثر من عام؟

في عام 1966، توقف أنغوس باربيري عن تناول الطعام الصلب لمدة 382 يوماً، وخسر من وزنه الكثير، وتمت مراقبته من قبل الأطباء خلال هذه الفترة واستهلك الشاي والقهوة والماء وبعض الفيتامينات فقط، والشيء الوحيد الذي أضافه إلى نظامه الغذائي أثناء إتمامه هذا الأمر هو بعض السكر والحليب إلى الشاي.

في حين أن الصيام لفترة طويلة يبدو مستحيلاً، فإن الجسم لا يزال قادراً على إيجاد بديل للطعام، يوضح العلماء أنه بعد 8-12 ساعة بدون طعام، تبدأ أجسامنا في استخدام الجلوكوز والأحماض الأمينية المخزنة للحصول على الطاقة، لذا فإن الإجابة على السؤال الأول معقدة لأن وزن الشخص يلعب دوراً كبيراً في النتيجة، ومن المحتمل أن يعيش الشخص الذي يعاني من السمنة المفرطة لفترة أطول بدون طعام، أكثر من الشخص النحيف للغاية.

- لماذا لا توجد بصمات أصابع لدى البعض؟

الأدماتوجليفيا Adermatoglyphia هي حالة يولد فيها بعض الأشخاص دون أي بصمات أصابع، ويعرف ذلك أيضاً باسم "مرض تأخير الهجرة" لأن أولئك الذين يعانون منه يواجهون صعوبة في عبور حدود الدول الأجنبية، إنها حالة نادرة جداً ولم يتم تشخيص سوى عدد قليل من العائلات حول العالم.

لقد وجد من خلال البحث أن الحالة تظهر بسبب طفرة صغيرة في الحمض النووي للشخص، ومع ذلك، فإن الأمر المحير هو كيف ولماذا تحدث هذه الطفرة، لأن الشخص يشكل بصمات الأصابع أثناء وجوده في الرحم.