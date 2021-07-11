حقيقة طلاق أحلام الشامسي من زوجها مبارك الهاجري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن طلاق الفنانة الإماراتية أحلام من زوجها مبارك الهاجري، وانتشر هاشتاج «طلاق الفنانة أحلام»، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لكنه الأمر الذي نفاه الثنائي بطريقة غير مباشرة.

ونشر مبارك الهاجري، عبر حسابه على «تويتر» رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة أحلام قائلًا: «يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي» وأرفق صورتهما مع تعليقه، وهو الرد غير المباشر على شائعة طلاق الفنانة أحلام من زوجها.

وأعادت الفنانة أحلام نشر تغريدة زوجها لها عبر حسابها على «تويتر» لتوقف الحديث على شائعة طلاقها.

أحلام ترد على متابع تغزل بها

مقطع فيديو مصور، شاركته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تروي قصة تعرضها للمعاكسة والغزل من أحد المعجبين أثناء تواجدها في أحد المولات الشهيرة.

يبدو أن المعجب لم يستطع التعرف على الفنانة أحلام كونها كانت ترتدي عباءة وتغطي وجهها بغطاء رأس وتضع كمامة واقية، ولم يظهر منها سوى العين فقط.

وروت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، كواليس قصتها مع المعجب، قائلةً: «مستحيل هقولكم شيء ما بكذب والله العظيم تخيلوا واحد يغازلني ويقولي يا زين هالطول».

وتابعت الفنانة الإماراتية وهي تدخل في نوبة ضحك كبيرة: «مايدري إنه أنا، إن شاء الله يكون متابعني على سناب شات أنا مخطوبة أنا وعندي بيت أبويا».

آخر أعمال الفنانة أحلام

وطرحت الفنانة أحلام أحدث ألبوماتها الغنائية «فدوة عيونك» الذي ضم 20 أغنية، وتعاونت فيه أحلام مع عدد كبير من الملحنين منهم الملحن محمود خيامي.