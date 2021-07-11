الامارات | مسن نمساوي يفقد السيطرة على سيارته ويصيب 13 في أحد الاسواق

شكرا لقرائتكم خبر عن مسن نمساوي يفقد السيطرة على سيارته ويصيب 13 في أحد الاسواق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الشرطة النمساوية بأن سائقا يبلغ من العمر 87 عاما اصطدم مباشرة بكشك في سوق بشمال البلاد صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا.

وأضافت الشرطة أن أربعة منهم أصيبوا بجروح خطيرة. كما أصيب السائق جراء الحادث الذي وقع في بلدية سانت فلوريان القريبة من مدينة لينز.

ولم يتضح على الفور السبب الذي جعل الرجل يفقد السيطرة على سيارته.



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