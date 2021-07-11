الامارات | انطلاق أول رحلة ركاب إلى الفضاء في مركبة "فيرجن غالاكتيك"

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول رحلة ركاب إلى الفضاء في مركبة "فيرجن غالاكتيك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق الملياردير ريتشارد برانسون منذ قليل، في مركبة فيرجن غالاكتيك برفقة ثلاثة ركاب آخرين وقائدين للمركبة لقضاء بضع دقائق في الفضاء، في رحلة يؤمل أن تشجع سياحة الفضاء الناشئة.

وأقلعت طائرة من قاعدة سبايسبورت أميركا في ولاية نيو مكسيكو. ويفترض أن تحلق لنحو 50 دقيقة قبل أن تطلق المركبة المعلقة أسفلها والتي ستشغل محركها الخاص حتى بلوغ الفضاء.

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