أكلات عيد الأضحى الشهية.. بخطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يتم خلاله ذبح الأضاحي، وطهي الأكلات الشهية والمختلفة داخل المنازل، لذلك نرصد لكِ خلال هذا التقرير، أفضل طرق عمل أكلات عيد الأضحى، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

أشهر أكلات عيد الأضحى

-الفتة

مقادير عمل الفتة

لحمة مسلوقة

خبز بلدي محمر

أرز أبيض

مرقة لحمة

عصير طماطم

سمنة

خل

ثوم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير الفتة

يشوح الثوم في السمنة على النار.

يضاف الخل وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود.

يترك الخليط على النار لـ«يتسبك».

يوضع الأرز في طبق التقديم مع الخبز واللحمة المحمرة.

يضاف على الوجه الصوص وتقدم الفتة.

- الكفتة المشوية

مقادير عمل الكفتة المشوية

لحم

بصل

ملح

فلفل

بهارات

كمون

لية ضاني

جرجير

للتقديم

طريقة تحضير الكفتة المشوية

استخدمي كبة كهربائية لفرم اللحم والبصل والبهارات والكمون واللية الضاني والملح والفلفل الأسود.

شكلي الكفتة على هيئة أصابع وضعيها على الأسياخ وأشويها ثم قدميها مباشرة.

- الرقاق باللحمة المفرومة

مقادير عمل رقاق بالحمة المفرومة

رقاق

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

زبدة

مرقة

ملح

فلفل

أعشاب

مكسرات

طريقة تحضير رقاق بالحمة المفرومة

تعصج اللحمة مع البصل والثوم والبصل والأعشاب والتوابل ومكسرات بحسب الرغبة.

نضع الرقاق في الشوربة حتى «يتشرب ويطري» وندهن الصينية بالزبدة.

نضع رقاق ثم نفرد اللحمة المفرومة المعصجة ثم طبقات رقاق فوق اللحمة ويسقى بالشوربة ويدخل الفرن.

- فتة الكوارع

مقادير عمل فتة الكوارع

1 كوب أرز

4 أرغفة عيش بلدي

ملح

فلفل

2 بصلة

زبدة

ثوم

صلصة طماطم

طماطم

خل

كسبرة

مستكة

طريقة تحضير فتة الكوارع

شوحي الثوم مع المستكة وقطعة من الزبدة ثم ضيفي الكسبرة وقلبيهم جيدا.

ضيفي الأرز وشوحيه جيدا ثم ضيفي الماء.

قومي بتسوية الأرز ثم أدخلي العيش في الفرن ليتحمص مع الزبدة وثوم.

لعمل الصلصة شوحي البصل مع الزبدة ثم ضيفي شرائح الثوم ثم الكسبرة والفلفل وقلبيهم جيدا واتركيها لتغلي.

بعد تحميص العيش ضعيه في البايركس وبعد ثم ضيفي الصلصة، ثم شوربة الكوارع وقطع الكوارع وبعد ذلك الأرز ونزينه بالصلصة.

ثم ضعيه في الفرن لمدة عشر دقائق، وقدميها مع الشوربة.

- شوربة الكوارع

مقادير عمل شوربة الكوارع

6 قطع الكوارع

ورق لورا

1 ملعقة صغيرة كزبرة

ملح

فلفل

2 بصلة

حبهان

2 جزر

زبدة

ثوم

صلصة طماطم

طماطم

خل

كرفس

مستكة

طريقة تحضير شوربة الكوارع

أسلقي الكوارع وقطعيها إلى قطع متوسطة وأخليها من العظم.

شوحيها بقطعة من الزبدة وتبليها بالملح والفلفل.

ضيفي البصل وشوحيه مع الكوارع وقلبيهم جيدا.

ضيفي الثوم والجزر وقلبيهم جيدا.

ضيفي الطماطم وملعقة من الصلصة واستمري في التقليب حتى تمتزج كل المكونات.

ضيفي شوربة الكوارع وضيفي ورق اللورا، حبهان، مستكة وعود كرفس.

اتركيها حتى الغليان ثم ضيفي إليها قطع الكوارع وقدميها ساخنة.