كورونا اليوم: إصابة امرأة بسلالتين في نفس الوقت.. وخطر منتظر بسبب غير المحصنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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إصابة امرأة بسلالتين في نفس الوقت

رصد باحثون حالة نادرة للغاية، تمثلت في إصابة امرأة بنوعين مختلفين من سلالات كورونا في الوقت نفسه، وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الحالة تعود لامرأة تبلغ من العمر 90 عاما في بلجيكا.

وبدأت حكاية المرأة الغريبة في مارس الماضي، عندما جرى إدخالها إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، وعلى الرغم من أنه لم تظهر أعراض أولية للمرض مثل ضيق التنفس، إلا أنه سرعان ما تدهورت حالة المرأة وتوفيت بعد 5 أيام من دخولها المستشفى، وفقا لسكاي نيوز.

لماذا يشكل غير المحصنين ضد كورونا خطراً عالمياً؟

يمثل الأشخاص غير المحصنين خطراً يتجاوز صحتهم الشخصية، كما يقول أخصائيو الأمراض المعدية إنهم يشكلون أيضاً خطراً على الجميع إذا أصيبوا بفيروس كورونا، ذلك لأن المصدر الوحيد لمتغيرات فيروس كورونا الجديد هو جسم الشخص المصاب.

بدوره، قال الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، الدكتور ويليام شافنر، لشبكة "CNN": "الأشخاص غير الملقحين مصانع متنوعة محتملة"، وفقاً لـ "العربية.نت"، وأضاف شافنر: "كلما زاد عدد الأشخاص غير المطعمين، زادت فرص تكاثر الفيروس. عندما يحدث ذلك، فإنه يتغير، ويمكن أن يتسبب في حدوث طفرة متغيرة تكون أكثر خطورة في المستقبل".

أصل كورونا المحيّر.. بحث جديد يعيدنا 17 عاماً إلى الوراء

قال علماء في ورقة بحثية خلصت إلى أن العدوى الحيوانية هي التفسير الأكثر ترجيحًا لنشأة وباء كورونا، إن الحالات المبكرة لـ"كوفيد-19" التي تم تتبعها في أسواق ووهان بالصين، تعكس الانتشار الأولي لمرض السارس قبل 17 عامًا.

وكشف إدوارد هولمز وأندرو رامباوت و 19 باحثًا آخر في مراجعة للأدلة العلمية المتعلقة بـ "أصول الوباء"، أنه يمكن مقارنة التاريخ الوبائي لفيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض كورونا، بتفشي فيروسات كورونا السابقة المرتبطة بسوق الحيوانات، ما يوفر مساراً بسيطًا للتعرض البشري للفيروس، وفق ما نشرته وكالة "بلومبرغ"، ونقله العربية.