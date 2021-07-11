تبدأ من 870 جنيها.. أسعار الإقامة أسبوعا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع قدوم عيد الأضحى المبارك بالتزامن مع فصل الصيف، يبحث كثيرون عن قضاء وقت ممتع على الشاطئ في عطلة صيفية استعدادا لمواصلة دوامة العمل مجددا.

في إطار ذلك نستعرض لكم أسعار قضاء أسبوع في الإسكندرية، عروس البحر المتوسط التي يفضل العديد من المصريين الذهاب إليها، وفقا لموقع "booking".

فندق Sea Star

تكلفة البقاء لمدة أسبوع تكلفك 1412 جنيها للفرد، 1 سرير فردي، واي فاي مجانا

فندق ChuckChuck homestay

تكلفة البقاء لمدة أسبوع تكلفك 1732 جنيها للفرد، 1 سرير مزدوج.

بيت شباب Egyptians Hostel

تكلفة البقاء لمدة أسبوع تكلفك 1717 جنيها للفرد، 2 سرير مزدوج كبير، واي فاي مجاناً.

فندق ترانزيت الإسكندرية

تكلفة البقاء لمدة أسبوع تكلفك 1789 جنيها للفرد، 1 سرير فردي، واي فاي مجانا.

شقة زهرة الفردوس

تكلفة البقاء لمدة أسبوع تكلفك 869 جنيها للفرد، غرفة نوم 1، 1 سرير مزدوج كبير جداً، غرفة معيشة: 1 سرير أريكة.

أما إذا كنت تبحث عن إقامة بعيدة عن الفنادق، فتتوفر العديد من الشقق المفروشة للمصطافين من كل مكان، للإيجار بمختلف الأسعار، إذ تبدأ أسعارها من 400 جنيه إلى 1200 في الليلة الواحدة، بحسب مكانها وعدد غرفها والأثاث وجودته، ما يعني أن تكلفة الإقامة لمدة أسبوع قد تكلفك 2800 جنيه كحد أدنى.

الشواطئ

بالنسبة للشواطئ يمكن توفير أموالك بحيث الذهاب إلى الشواطئ المجانية مثل الموجود بمنطقة المندرة، الذي يتميز بجودة الرمال ويمتد بطول 230 مترا على البحر، فضلا عن توافر المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات.

هناك شواطئ عامة مثل ميامي، السرايا، جليم، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسي.

أيضا هناك شواطئ مميزة، يصل رسم دخول الفرد إلى 15 جنيها، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، مثل وانلي، العصافرة، فريسكا.

كذلك توجد شواطئ سياحية، سعر التذكرة 25 جنيها، شاملة معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، مثل طاحونة المندرة، البوريفاج، جزيرة الذهب، ستانلي.