8 نصائح تساعدك على إنقاص الوزن دون اتباع حميات غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن والحصول على وزن مثالي دون اتباع حمية غذائية معينة، وللقيام بذلك يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على عملية إنقاص الوزن، كما أورد موقع "برايت سايد".

1- إضافة الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي:

عند محاولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، يبدو من المنطقي التوقف عن تناول أطعمة مثل المكسرات والبذور والجبن والزبدة، ومع ذلك، فإن هضم الدهون يستغرق وقتًا أطول من البروتينات والكربوهيدرات.

لذا فإن الشعور بالجوع لن يزعجك لفترة أطول، كما أن الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد الجسم على هضم اللايكوبين واللوتين والبيتا كاروتين.

2- لا تبالغ في تقدير فقدان السعرات الحرارية أثناء النشاط البدني:

اكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن غالبًا ما يبالغون في تقدير عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء ممارسة الرياضة، ونتيجة لذلك، يسمحون لأنفسهم بتناول المزيد من الطعام، معتقدين أنهم ينفقون الكثير من الطاقة.

3- غسل الفاكهة والخضروات جيدًا:

يمكن أن تكون الفاكهة والخضروات في الواقع سببًا لاكتساب الوزن الزائد إذا لم تغسلها جيدًا، والسبب هو أن المبيدات المتبقية يمكن أن تبطئ عملية الأيض، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ومن المفترض أن تحمي هذه المواد الكيميائية الأطعمة من الطفيليات، لكن ينتهي بها الأمر إلى أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان، كما أن المبيدات الحشرية تعطل وظيفة الغدة الدرقية مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني.

4- تنفس برائحة زيت الزيتون:

اكتشف العلماء الألمان أن إضافة زيت الزيتون إلى الطعام يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع، كما اتضح أنه حتى رائحة زيت الزيتون تطيل الوقت الذي يكون فيه مستوى السكر مستقرًا، لذلك لا تشعر بالجوع، كما تحتوي الزيوت الإيطالية على أكبر كمية من المواد الكيميائية التي تمنع الشعور بالجوع.

5- تناول الطعام بسرور:

يتم تنظيم شهيتنا من خلال هرمون يسمى الجريلين، حيث يرتفع مستواه عندما تكون متوترًا وينخفض عندما تشعر بالسعادة من تناول الطعام، بمعنى آخر، إذا شعرت بالسعادة أثناء تناول شيء ما، فلن تشعر بالجوع في أي وقت قريب، وإذا كنت لا تستطيع أن تأكل شيئًا ما.

6- اختر المكرونة الصحيحة:

يمثل المؤشر الجلايسيمي ارتفاعًا في مستوى السكر في دم الشخص بعد ساعتين من تناول الطعام، وكلما انخفض المؤشر، كان دخول السكر إلى الدم أبطأ، لذلك، ينتج الجسم جرعات أصغر من الأنسولين لمعالجة السكر، ومع ذلك، إذا دخل الكثير من السكر إلى الدم بسرعة، فسيتعين على الجسم إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين والتي سترسل إشارة إلى الدماغ بأن الوقت قد حان لتناول الطعام مرة أخرى، لذا، فإن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أفضل لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، ومع مرور الوقت، تحتوي أنواع مختلفة من المكرونة على مؤشر نسبة السكر في الدم مختلف، ووفقًا للباحثين، فإن الخيار الأفضل هو المكرونة الإسباجتي.

7- تناول فيتامينات الكالسيوم إذا كنت لا تستطيع هضم منتجات الألبان:

يعاني الكثير من الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز، لذا فهم ببساطة يستبعدون منتجات الألبان من نظامهم الغذائي تمامًا، وقال العلماء إن الجبن والحليب والجبن القريش مصادر كبيرة للكالسيوم الذي يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون.

8- تناول الشوكولاتة الداكنة:

كما اتضح، لا يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي على صحتك فحسب، بل يمكنها أيضًا مساعدتك على إنقاص وزنك والحفاظ عليه، واكتشف العلماء أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات ويأكلون كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة لا يستعيدون الوزن الذي فقدوه.