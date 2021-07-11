4 أخطاء بعد التطعيم ضد كورونا تعرضك لخطر الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

بينما تسببت الموجة الأخيرة من كورونا في أزمة أشد من سابقتها، كان هناك أيضًا ارتفاع في عدد الأشخاص الذين أصيبوا مرة أخرى أو أصيبوا بـ COVID-19 على الرغم من تلقيحهم، فكان العديد منهم من تم تطعيمهم جزئيًا أو تلقوا جرعتين من اللقاح.

وفقًا لموقع timesofindia يُطلق على هذه الحالات علميًا "اختراق" للعدوى، في حين أن فرص الإصابة بـ COVID-19، حتى بعد تلقيح الفرد بشكل كامل، تظل في الجانب السفلي، ومع ذلك، فإن ظهور متغيرات أكثر فتكًا، مثل متغير دلتا، أعطى الناس المزيد من الأسباب للقلق، ومن المتوقع أن يكون متغير دلتا قادرًا على تجاوز الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح، وبالتالي إضعاف المناعة.

ما الذي يثير خطر الإصابة بـCOVID-19 بعد التطعيم؟

نظرًا لأن ما لدينا هو لقاحات تجريبية لـ COVID-19 ، يجب أن نتذكر أنها لا تزال تخضع لمستوى معين من التدقيق والبحث، وتعمل اللقاحات أيضًا بشكل كبير على التخفيف من مخاطر انتقال الفيروس وخطورته، مما يجعل الناس لا يزالون عرضة للإصابة بالعدوى، سواء كانت خفيفة أو معتدلة.

ويتضاعف خطر الإصابة مرة أخرى، والإصابة بالعدوى بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين يعانون من ظروف صحية تجعل اللقاح أقل كفاءة.

في الوقت نفسه، من المهم أيضًا أن تتذكر أن خطر العدوى يقل فقط عندما يتلقى الفرد جرعات اللقاح وتكون المناعة قد تراكمت، بصرف النظر عن هذا.

وهناك أيضًا العديد من الأخطاء التي يجب على الفرد الذي تم تطعيمه بالكامل تجنبها لتجنب خطر الإصابة بالعدوى، وفيما يلي نخبرك عن عدد قليل منها:

1- عدم ارتداء كمامة أو الحفاظ على مسافة:

مع استمرار انتشار الفيروس المتحور بكامل قوته، لم يقترب الوباء من نهايته في أي مكان، لذلك، لا يزال اتباع التدابير الوقائية الأساسية، مثل الأقنعة واتباع التباعد الاجتماعي مطلوبًا للغاية، فإن الحصول على اللقاح لا يضمن لك الحماية الكاملة ولكنه وسيلة وقائية فقط لتقليل فرص الإصابة.

ونظرًا لأن التحصين على مستوى المجتمع سيستغرق وقتًا، فلن يكون من الحكمة إزالة الكمامات حتى الآن، إذا كنت في مكان عام مع أشخاص من حولك، ففكر في الحفاظ على الأقنعة.

وعلى الرغم من أن الأقنعة أثبتت فعاليتها سريريًا، إلا أن الخبراء الآن يوصون الأشخاص بنشاط بمضاعفة الأقنعة (أي وضع قناع جراحي فوق قناع من القماش) لتوفير حماية إضافية وتقليل مخاطر الإصابة.

وستظل هناك حاجة أيضًا إلى اتباع التدابير المناسبة لـ COVID ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين حتى الوقت الذي لا نقترب فيه من الانتقال على مستوى المجتمع.

2- إذا كنت تعاني من نقص المناعة:

أشارت بعض الأدلة المتاحة إلى أن اللقاحات المعتمدة حاليًا قد لا تكون بنفس الفاعلية المناعية للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو الصحة الضعيفة، على وجه الخصوص، هناك أيضًا بعض الحالات الصحية، بما في ذلك السرطان وأمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تضعف معدلات فعالية اللقاح، وتوفر حماية أقل.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الاستمرار في ممارسة مستويات إضافية من الاحتياطات، والحد من أنشطتهم إذا استطاعوا ذلك لأن لديهم مستوى خطر مرتفع للإصابة بعدوى COVID وشدتها.

يبحث الخبراء حاليًا أيضًا عن الحاجة إلى جرعات معززة أو إضافية، والتي يمكن أن توفر الحماية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، أو أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة محددة.

3- المجازفة بالتجمعات:

في حين أن الموجة الأخيرة تنحسر أخيرًا بعد أسابيع من ارتفاع الإصابات، فقد خففت القيود في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، لا يزال الفيروس نشطًا وهناك أيضًا تقارير عن الموجة القادمة وارتفاع الحالات المتعلقة بمتغير Delta plus.

وبالتالي ، فإن حالات الرضا عن النفس من أي نوع يمكن أن تكون باهظة الثمن ، إذا لم يكن المرء حريصًا ويعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من تلقيحهم.

إذا تم تطعيمك، ففكر في التركيبة السكانية للحدث، أو المكان الذي تزوره قبل اتخاذ القرار، وفقًا لتوجيهات الخبراء، لا تزال التجمعات الخارجية أكثر أمانًا من الأماكن الداخلية ذات التهوية الأقل، التجمعات الأصغر، والأكثر من ذلك، التواجد حول الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمر مشجع.

في الوقت الحالي ، يعد السفر أيضًا أمرًا قد يحتاج إلى إعادة التفكير فيه، خاصة على المستوى الدولي، فتجنب السفر أو زيارة الأماكن عالية الخطورة، أو مناطق الاحتواء التي لها تاريخ من الارتفاعات، إذا كان يجب عليك، الحجر الصحي، والحد من حركتك في دوائر آمنة ولا تتخذ أي إجراءات على محمل الجد.

4- العمر والجنس:

أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن النساء وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا) يواجهون أعلى مخاطر المرض، ويمكن أن تتسبب الأمراض المصاحبة الجديدة غير الخاضعة للرقابة، والتي تُترك دون رادع، في حدوث أضرار أيضًا، لذا أثناء اعتمادك على اللقاح للقيام بعمله، اعتني أيضًا بصحتك وتأكد من أنك تدير نمط حياتك بشكل جيد.