أفضل منتجات العناية بالبشرة بحسب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - غالباً ما تعاني النجمات من مشاكل البشرة المختلفة، بدءاً من التصبغات والبثور، مروراً بالبقع الحمراء والبثور البيضاء، وصولاً الى جفاف البشرة والتجاعيد والخطوط الدقيقة وغيرها الكثير... لذلك، فكل نجمة لديها منتجاتها المفضلة لديها، والتي تستخدمها وفقاً لنوع بشرتها والمشكلة التي تعاني منها. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك في هذا المقال، أفضل مستحضرات عناية بالبشرة وفقاً للنجمات.

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Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum من د. باربرا شتورم

Dr. Barbara Sturm Hyaluronic Serum



يعتبر هذا السيروم المصمم لتجديد شباب بشرة الوجه، أحد أكثر منتجات العناية بالبشرة استخداماً من النجمات، من بينهن بيلا حديد Bella Hadid وكيم وكورتني كاردشيان Kim and Kourtney Kardashian... فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، وتركيبته غنية جداً بحمض الهيالورونيك الذي يعمل على تجديد البشرة وجعلها أكثر ليونة، ومنحها ترطيباً طويل الأمد.



SkinCeuticals C E Ferulic من سكينسوتيكالز

SkinCeuticals C E Ferulic



إن هذا المستحضر غني جداً بفيتامينَي C وE وحمض الفيروليك، مما يجعله من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة المضادة لشيخوخة البشرة ومكافحة الجذور الحرة المسؤولة عن تلف خلايا الجلد. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تضيء البشرة وتجعلها مشرقة ومتوهجة، وتقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. وهو يعد أحد المنتجات المفضلة لدى كل من بروك شيلدز Brooke Shields وهيلي بالدوين Hailey Baldwin.



Crème de la Mer Moisturizing Cream من لا مير

Crème de la Mer Moisturizing Cream



هو عبارة عن كريم فاخر يهدئ البشرة بعمق ويرطبها ويساعد في علاج جفاف الجلد، مما يجعل البشرة نابضة بالحياة بشكل طبيعي وأكثر صحة وجمالاً. وتستخدمه كثيرات من النجمات أمثال جنيفر لوبيز Jennifer Lopez وكيت هادسون Kate Hudson وآشلي تيسدال Ashley Tisdale وكريسي تايغن Chrissy Teigen...



Lancer Skincare The Method: Polish من لانسر

Lancer Skincare The Method



إن مستحضر العناية بالبشرة هذا، هو المفضل لدى قائمة كبيرة من النجمات العالميات، ويعد عنصراً أساسياً في روتين العناية بالبشرة الخاص بهن منذ سنوات، من بينهن كيم كاردشيان. وهو مقشر لطيف على البشرة، يتم استخدامه بشكل يومي لتجديد البشرة والتخلص من الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة.

Augustinus Bader The Cream من أوغسطينوس بدر

Augustinus Bader The Cream



ابتكر هذا المستحضر أستاذ في بيولوجيا الخلايا الجذعية التطبيقية، وهو يعد منتجاً ثورياً في مجال العناية بالبشرة، يشتمل في تركيبته على أكثر من 40 مكوناً مختلفاً، بما في ذلك الفيتامينات والأحماض الدهنية. وهو يعمل على ترطيب البشرة وإصلاح العيوب فيها، والتخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، وتقليص حجم المسامات الواسعة. وهو المنتج المفضل لدى كثيرات من النجمات أمثال فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra...

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