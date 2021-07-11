زيت بذور البطيخ مثالي لتعزيز صحة الشعر والبشرة معاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - البطيخ هو أحد ألذ وأشهى الفواكه الصيفية، ليس هذا فحسب. فالزيت الذي يُستخرج من البطيخ يعد مكوناً رائعاً لصحة الشعر والبشرة معاً، مما يجعله بديلاً مثالياً عن العديد من مستحضرات العناية البشرة والشعر المتواجدة في الأسواق. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، فوائد زيت بذور البطيخ للبشرة والشعر وكيفية استخدامه، بحيث تستفيدين من خصائصه في مجال العناية بالبشرة والشعر في الوقت نفسه.



أبرز فوائد زيت بذور البطيخ للشعر

زيت بذور البطيخ لصحة الشعر وفروة الرأس



يحتوي زيت بذور البطيخ على الفيتامين E، الذي يساهم في تعزيز صحة فروة الرأس ومكافحة ظهور قشرة الرأس، وعلى نسبة عالية من حمض اللينوليك وحمض الأوليك، وهي دهون غير مشبعة تعمل على ترطيب الشعر في الأعماق لتجعله ناعماً كالحرير. كما يساعد حمض اللينوليك في تعزيز نمو الشعر. بالتالي، ستحصلين على شعر طويل وناعم كالحرير مع الاستخدام المنتظم لزيت بذور البطيخ على شعرك.

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زيت بذور البطيخ مثالي لجميع أنواع البشرة

زيت بذور البطيخ لجميع أنواع البشرة



ما يميز زيت بذور البطيخ أنه مناسب لجميع أنواع البشرة. فنظراً الى أنه زيت خفيف ويتم امتصاصه بسرعة، فهو مثالي للبشرة الدهنية. وفي الوقت نفسه، يغذي زيت بذور البطيخ البشرة الجافة ويوفر لها الترطيب اللازم بفضل المعادن الموجودة فيه.

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يمنع ظهور حب الشباب

زيت بذور البطيخ للتخلص من حب الشباب



يعمل زيت بذور البطيخ على مكافحة ظهور حب الشباب والبثور، نظراً الى أنه يعمل على إزالة الأوساخ والزيوت والدهون المتراكمة على سطح البشرة. ولأنه زيت خفيف، فهو يمنح البشرة الرطوبة من دون أن يزيد في إفراز الزيوت والدهون الزائدة التي تعد السبب الرئيسي لهذه المشكلة. وستلاحظين مع الاستخدام المنتظم لزيت بذور البطيخ على بشرتك، أن حب الشباب والبثور قد اختفت بشكل كلي.

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يرطب الشفاه

زيت بذور البطيخ لترطيب الشفاه



يعمل زيت بذور البطيخ عمل بلسم أو مرطب الشفاه، فهو يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز نعومة الشفاه وحمايتها من أشعة الشمس، واستعادة لونها الوردي الطبيعي.

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يكافح ظهور التجاعيد

زيت بذور العنب لمكافحة التجاعيد



يتميز زيت بذور البطيخ بخصائصه المضادة لشيخوخة البشرة، حيث يُعتبر بمثابة مضاد لأكسدة خلايا الجلد، كما يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وهي عوامل تسرع في ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتسبب في ظهور التصبغات والبقع الداكنة على البشرة.

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طريقة استخدامه

تطبيق زيت بذور العنب على البشرة والشعر دورياً



للتخلص من حب الشباب، دلكي وجهك بالقليل من زيت بذور البطيخ، بعدها نظفي وجهك بالغسول المناسب وشطفيه بالمياه الفاترة. ولترطيب البشرة ومكافحة علامات التقدم في السن، طبقي زيت بذور البطيخ على بشرة وجهك وعنقك ثلاث مرات أسبوعياً، واتركيه الى أن تمتصه البشرة جيداً. ولترطيب الشفاه، قومي يومياً بتدليك شفتيك بزيت بذور البطيخ.

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