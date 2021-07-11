أجمل عطور الياسمين للعروس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - يعد الياسمين من أكثر النغمات استخداماً في العطور النسائية العالمية، فإضافة الى رائحته الفواحة والآسرة، فهو يهدئ العقل والأعصاب ويطرد التوتر والقلق، لذلك تعد عطور الياسمين أحد أفضل خيارات عطور العروس. فإذا كنت من محبات رائحة الياسمين، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من عطور الياسمين المميزة للعروس، لتختاري من بينها ما يناسبك ليوم زفافك.

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Tom Ford Jasmin Rouge من توم فورد

Tom Ford Jasmin Rouge



هذا العطر الفخم من علامة توم فورد عبارة عن رائحة الأزهار البيضاء المقترنة برائحة الياسمين الرقيقة واليلانغ يلانغ، ورائحة المسك الحارة، وهي نغمات تشكل في ما بينها عطراً للعروس الراقية والجريئة في آن، فرائحته التي تدوم لساعات طويلة ستزيدك جمالاً وجاذبية في يوم زفافك.



Bvlgari Jasmin Noir من بولغاري

Bvlgari Jasmin Noir



عطر بولغاري هذا غني برائحة الأزهار، خصوصاً الياسمين والغاردينيا، بلمسة من رائحة الأخشاب الدافئة التي تجعل إطلالة العروس رومانسية للغاية. يعد Bvlgari Jasmin Noir من علامة بولغاري العالمية من أشهر العطور العالمية وأجملها، مما يجعله أحد أفضل الخيارات لعروس صيف 2021.



Roberto Cavalli Paradiso من روبرتو كافالي

Roberto Cavalli Paradiso



إنه أحد عطور الياسمين الصيفية المناسبة للعروس بشكل خاص، وهو يتكون من نغمات الحمضيات مثل اليوسفي والبرغموت، والياسمين، إضافة الى قاعدة بنغمات خضراء منعشة، وهذه المكونات مجتمعة تمنح العروس رائحة آسرة وناعمة في الوقت نفسه، وتدوم لساعات طويلة.

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Michael Kors Glam Jasmineمن مايكل كورس

Michael Kors Glam Jasmine

هذا العطر من مايكل كورس هو عطر ناعم، ترتكز تركيبته على أربع روائح من الأزهار البيضاء، في مقدمها الياسمين، ممزوجة بنغمات أخرى مثل خشب الصندل. هذا العطر منعش جداً وأنثوي، وملائم للعروس التي سيقام حفل زفافها في الهواء الطلق، إذ سيمنحها رائحة فواحة تبث فيها الطاقة والنشاط.



Elie Saab Le Parfum من إيلي صعب

Elie Saab Le Parfum



هذا العطر الصادر من دار إيلي صعب، هو مزيج مبهج من نغمات زهر البرتقال والياسمين والغاردينيا. ويعد خياراً مثالياً للعروس التي تميل الى عطور الياسمين العذبة والخفيفة، التي تمنحها لمسة مخفية آسرة في يوم زفافها. وسيكمل هذا العطر النسائي إطلالتك الساحرة في يومك الكبير.



Yves Saint Laurent Manifesto من إيف سان لوران

Yves Saint Laurent Manifesto



تم تصميم هذا العطر العالمي من إيف سان لوران، ليكون إعلاناً عن الأنوثة المطلقة، وهو عطر زهري عميق يشتمل على نغمات الياسمين والفانيليا وزنبق الوادي والكشمش الأسود وحبوب التونكا، وهي نغمات تجعل إطلالة العروس ساحرة كالأميرات.

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