كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - تُعتبر تسريحة الشعر المميزة إحدى الخيارات الجمالية لإكمال إطلالتك في العيد؛ إذ تزيد من أنوثتك وتبرز جمالك. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر، جمع "الخليج 365.نت" لك باقة من أجمل تسريحات شعر ناعمة لعيد الاضحى 2021، لتختاري من بينها ما يناسب ذوقك، وتتألقي بأبهى حلّة في عيد الأضحى المبارك.



أجمل تسريحات ناعمة لعيد الاضحى 2021

أجمل موديلات تسريحات شعر ناعمة لعيد الأضحى 2021

دلّلي شعرك بأجمل موديلات تسريحات شعر ناعمة لعيد الأضحى 2021.



تسريحة الشعر الجانبية المموجة

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

تُعتبر هذه التسريحة رائجة بشكل كبير مقارنة بالتسريحات الأخرى بالحكم على مدى جمالها وانخفاض مستوى الاعتناء بها. ننصحك بإعتمادها فهي تتميّز بأسلوبها الراقي البعيد عن المبالغة، والذي يعزز جمال ملامح وجهك البارزة ويمنحها لوك مفعم بالإثارة والجاذبية. وتُعتبر التموجات الجانبية دائماً واحدة من أكثر الطرق جمالاً لتصفيف الشعر. أحدثي فرق جانبي في الشعر واتركي خصلاتك المموجة تتدلّى على الجانب الآخر من الكتف.

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تسريحة شعر الكيرلي

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

احتفلي بعيد الأضحى المبارك وباللحظات الجميلة مع العائلة والأصدقاء بإطلالة مميزة ولوكاً عفوياً بعيداً عن التكلّف، سواء كنت صاحبة شعر قصيراً أم طويلاً. ستبدو هذه التسريحة التي تتميّز بستايلها العصري رائعة جداً لمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويكمن جمالها في أنها تليق بأيّ إمرأة مهما كان شكل وجهها وطبيعة شعرها. جلّ ما عليك فعله هو ترك خصلات شعرك تتناثر بشكل عشوائي على وجهك، وإذا كنت صاحبة شعر مجعّد أو خشن، يمكنك جمع الغرة إلى الخلف باستخدام دبّوس مرصَّع.



تسريحة الشعر المسحوبة إلى الخلف

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

ارتقي بأناقتك في عيد الأضحى المبارك وجرّبي هذه التسريحة المذهلة التي ستحصلين من خلالها على مظهر مثالي وثابت طوال اليوم، كما أنها تسريحة سهلة وسريعة. تُضفي هذه التسريحة على إطلالتك لمسة أنثوية، وتُعتبر من التسريحات المثالية في الطقس الصيفي الحار وتمنع الشعور بالإنزعاج أو التعرّق.

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تسريحة ذيل حصان

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

لا تقتصر هذه التسريحة للتخلّص من التعرّق بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بل هي واحدة من أكثر تسريحات الشعر راحة وبساطة، وأصبحت واحدة من أكثر التسريحات شهرة على الإطلاق، حتى في المناسبات الرسمية وحفلات الزفاف؛ نظراً لسهولتها وثباتها طوال اليوم، خصوصاً في الأيام الحارة، يمكنك أيضاً أن تضيفي اكسسوار شعر مميّز، كاللؤلؤ أو الكريستال البراق أو حتى الدبابيس لإطلالة راقية في عيد الأضحى المبارك.



تسريحة شعر قصير

الصورة من صفحة Hair style trends على انستقرام

إذا كنت صاحبة شعر قصير وترغبين بتسريحة عصرية في عيد الأضحى المبارك، فما رأيك بهذه التسريحة التي تُعد رائعة لتغيير ستايل شعرك الحالي، أو مجرد الحصول على لوك جديد تماماً. ويُمكنك اعتماد غرّة شعر منقسمة إلى الجانبين مع تسريحة شعر مالس أو ويفي على خصلاتك القصيرة.



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