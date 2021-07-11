الصدفة تظهر توأم زينة وأحمد عز في لقاء تلفزيوني لأول مرة.. اقتحما مكان التصوير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف محرج تعرضت له الفنانة زينة، خلال لقاءها في برنامج «et بالعربي»، وذلك عقب محاولة خروج توأميها عز الدين وزين الدين، أمام كاميرات التصوير، أثناء تسجيل المقابلة داخل أحد الفنادق الشهيرة بدولة الإمارات.

رد فعل زينة عقب خروج طفليها

وخلال التصوير، سرعان ما قامت «زينة» بإبعاد توأميها عن كاميرات التصوير، رغبة منها في عدم ظهورهما والتعرف على ملامحهما أمام الشاشات، قائلة لهما: «خشوا على جوة كدة على طول، متطلعوش برا خالص».

زينة تكشف أسباب عدم زواجها بعد قضيتها مع أحمد عز

وكشفت الفنانة زينة عن أسباب عدم ارتباطها أو زواجها وذلك بعد قضيتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، مؤكدة أن هناك العديد من الفتيات أكثر منها جمالاً ما زلن بلا زواج حتى الآن.

وقالت زينة خلال حوارها: «في بنات أحلى مني بكتير من حيث الجمال ولحد دلوقتي لسة متجوزوش وأنا على الأقل جربت حظي مرة»، مضيفة: «أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص».

وتابعت: «ممكن أكون اتعرضت لمواقف مفيهاش حظ بالنسبالي ومواقف تانية مختلفة أدتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو».

وأزالت الفنانة زينة الستار عن تفاصيل وأسرار من حياتها الشخصية وعلاقتها بطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر.

وأشارت زينة خلال لقائها التلفزيوني الذي أقيم على هامش زيارتها لإمارة دبي، إلى أنها ممنوعة من ارتداء الملابس الكاشفة والمفتوحة بأمر من أولادها، مؤكدة: «أولادي منعوني إني ألبس حاجة مفتوحة وده لأني بعملهم إن محدش يلمسهم أو يشوف جسمهم، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم».