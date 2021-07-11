بعد إلغاء قرار حبس والدتها.. معلومات عن حلا الترك: اشتهرت في طفولتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة البحرينية حلا الترك، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشفت مؤخرا، والدتها منى السابر، في منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تحدثت خلاله عن كواليس الحكم النهائي، متوجهة بالشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها.

تعليق والدة حلا الترك

وعلقت منى السابر، عبر حسابها قائلةً: «الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر، أشكرك يالله، أحبك يالله لأنك دائما معي وتسخر لي كل يخدم العداله الإلهية قبل كل شيء، شكرا لك يالله أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله».

قضية حلا الترك ووالدتها

وكان أثار الخلاف بين حلا الترك ووالدتها، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي بدأ بتحرير دعوى قضائية من الفنانة ضد والدتها، بعدما اتهمتها بأخذ مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني منها، وكانت قضت المحكمة بحبس الأخيرة عام، وبعد أشهر من الجدل أسدل الستار أخيرا على قصة الثنائي بالحكم النهائي بإلغاء عقوبة الحبس، وفرض عقوبة جديدة عليها وهي «العمل اليدوي»، مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها ويدعى «عبدالله».

من هي حلا الترك؟

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن حلا الترك.

- من مواليد البحرين عام 2002، أي تبلغ من العمر 19 عاما.

- تعمل في مجالات الغناء والتمثيل معا.

- بدأ ظهورها في برنامج المواهب «ستار صغار» في عام 2009.

- نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج «للعرب مواهب»، ورغم من عدم فوزها، إلا أن الجميع أعجب بصوتها القوي بنسبة عمرها الصغير.

- تجيد الغناء بعدة لغات منها التركية والهندية والفرنسية.