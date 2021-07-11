الامارات | دب يسحب امرأة أميركية من خيمتها ويلتهمها

شكرا لقرائتكم خبر عن دب يسحب امرأة أميركية من خيمتها ويلتهمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتلت السلطات الأميركية دبا بعد أن سحب امرأة من خيمتها وقتلها، وإلتهمها في ولاية مونتانا الأميركية.

وكانت ليا لوكان، وهي ممرضة تبلغ من العمر 65 عامًا من كاليفورنيا، في رحلة ركوب دراجات في مناطق جبلية مع اثنين من أصدقائها، عندما هاجم الدب الذي يبلغ وزنه نحو 181 كيلوغراما معسكرهم، في الساعات الأولى من يوم أمس،الثلاثاء.

وقام المسؤولون بمطاردة الحيوان لمدة ثلاثة أيام، ونصبوا الفخاخ على أمل استدراجه. وأطلق الموظفون الذين يرتدون نظارات الرؤية الليلية النار على الدب، أثناء مداهمته قنا للدجاج.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي"، كانت السيدة لوكان وأصدقاؤها يخيمون خلف مكتب بريد البلدة، عندما هوجموا في حوالي الساعة الرابعة فجرا، حيث اقترب الدب أولاً من المخيمين فجرا بالتوقيت المحلي، لكنه هرب في البداية. وقامت السيدة لوكان ورفيقاها، اللذان كانا يقيمان في خيمة منفصلة، بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها قبل العودة إلى النوم. لكن الدب عاد بعد ذلك بوقت قصير، وشن هجومه القاتل.

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