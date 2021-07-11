الامارات | "بتوزع من مال امك" .. رئيس شركة مصرية يرفض منح الموظفين "عيدية" ويحيل المسؤول للتحقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن "بتوزع من مال امك" .. رئيس شركة مصرية يرفض منح الموظفين "عيدية" ويحيل المسؤول للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي، وثيقة تظهر قيام رئيس مجلس إدارة احدى الشركات في مصر، برفض تقديم "عيدية" للموظفين اقترحها مسؤول الموارد البشرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب الوثيقة، طالب مدير الموارد البشرية بمنح الموظفين اجازة مدفوعة الثمن خلال عطلة العيد، بالإضافة الى مكافآة 1000 جنيه لكل موظف، والذهاب الى أحد المصايف على حساب الشركة، ليرد رئيس مجلس الإدارة "اراك توزع من مال امك.. غير موافق ويُحوّل المسؤول الى التحقيق".

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