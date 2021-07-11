غالبًا ما يحدث خلال كورونا.. ما هو خطر انخفاض تشبع الأكسجين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد فيروس كورونا عدوى في الجهاز التنفسي، والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تشبع الأكسجين، وهو مقياس النسبة المئوية للأوكسي هيموغلوبين أو الهيموغلوبين المرتبط بالأكسجين في الدم.

ويعتبر تشبع الأكسجين أيضًا علامة مهمة لتحديد محتوى الأكسجين في الدم وتوصيل الأكسجين، فيحتوي كل جزيء هيموجلوبين على أربع مجموعات من الهيم يمكنها بسهولة الارتباط بجزيئات الأكسجين الموجودة في الدم، أي يمكن لجزيء الهيموجلوبين الواحد أن يربط ما يصل إلى أربعة جزيئات من الأكسجين أثناء النقل في الدم.

بالنسبة للبالغين، فإن المعدل الطبيعي لتشبع الشرايين بالأكسجين (SaO2) هو 95-100 بالمائة، أقل من 90 في المائة تعتبر منخفضة وتتطلب أكسجين خارجي إضافي.

-خطر انخفاض تشبع الأكسجين

يمكن أن يؤدي انخفاض تشبع الأكسجين إلى نقص الأكسجة في الدم، وهي حالة لا يستطيع فيها الجسم توصيل الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة والأعضاء.

يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور الأعراض التالية:

-صعوبة في التنفس

-صداع الراس

-القلق

-دائخ

-تنفس سريع

ألم صدر

-الالتباس

-ضغط دم مرتفع

-عدم التنسيق

-مشاكل بصرية

-شعور بهيج

-معدل ضربات القلب السريع.

بالإضافة إلى الأعراض المذكورة أعلاه، يمكن أن يؤدي نقص الأكسجة في الدم أيضًا إلى حدوث سكتة دماغية، خاصةً عند انخفاض إمداد الدماغ بالأكسجين، فيمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى نوبة قلبية وموت الخلايا والأنسجة في الجسم.

الحالات التي تؤدي إلى انخفاض تشبع الأكسجين بصرف النظر عن Covid-19، فهناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض تشبع الأكسجين، ويمكن أن تسبب الأمراض التالية انخفاضًا في تشبع الأكسجين:

-مرض الانسداد الرئوي المزمن

هذه الحالة عبارة عن مجموعة من أمراض الرئة المزمنة التي تجعل التنفس صعبًا علينا.

-استرواح الصدر

يتسبب هذا المرض في انهيار جزئي أو كلي للرئتين.

-فقر الدم

فقر الدم هو حالة يتم فيها تقليل عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم مما يؤدي إلى انخفاض إمدادات الأكسجين.

-الانصمام الرئوي

يحدث الانسداد الرئوي عندما يكون هناك جلطة دموية تؤدي إلى انسداد الشرايين الرئوية.

-عيوب القلب الخلقية

هذه الحالة هي اضطراب في القلب يحدث عند الولادة

-أمراض القلب

هي مجموعة من الحالات التي تؤثر على وظائف القلب.