ممارسة الرياضة وشرب المياه.. 5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، يبحث الطلاب عن أفضل الطرق التي تساعدهم على البقاء بصحة جيدة من خلال تناول الطعام المناسب، إضافة إلى احتياجهم لعقل متيقظ أكثر تركيزا.

في هذا التقرير يقدم "الخليج 365" عدة نصائح مهمة لطلاب الثانوية قبل دخول الامتحان، وفقا لما ذكرته صحيفة EXPRESS البريطانية.

شرب المياه

يجب على الطلاب الإكثار من تناول المياه، نظرا لأنه يساعدك على زيادة القدرة على التركيز وحفظ المعلومات، واسترجاعها وقت الامتحان.

ممارسة الرياضة

على طلاب الثانوية العامة ممارسة الرياضة قبل الذهاب للامتحان من أجل التخلص من الشعور بالقلق والتوتر وكذلك زيادة التركيز.

النوم 8 ساعات على الأقل

على الطلاب الحصول على قسط كاف من النوم قبل الذهاب للامتحان وتحديدا من 8 إلى 10 ساعات، من أجل زيادة الأداء المعرفي، والقدرة على التركيز.

تناول الموز وأوميجا 3 قبل الامتحان

من المهم للطلاب تناول الموز حيث يمنحك الطاقة ويساعد الدماغ على الشعور باليقظة وزيادة التركيز، إضافة إلى تناول مصادر فيتامين أوميجا 3 عن طريق الأسماك والمكسرات مثل اللوز والكاجو حيث تزيد من التركيز وتنشط الذاكرة.

تناول فنجان من القهوة

يمكن للطلاب محبي مشروب القهوة تناول فنجان قبل انطلاق الامتحان حيث تساعد على التركيز وتنشيط الدماغ لأنها تحتوى على الكافيين.