المصممون اللبنانيون يبدعون في إطلالات مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 01:41 مساءً - شهد أمس إطلالات لافتة للنجمات على سجادة مهرجان كان السينمائي بدورته ال74، حيث طغى توقيع المصممين اللبنانيين على معظم الخيارات. وفي جولة على أبرز ما بصمته أيادي المصمين اللبنانيين لفتتنا تصاميم الفساتين الفاخرة، إضافة إلى بعض الإطلالات الناعمة التي اختارتها النجمات العالميات من توقيع دور كبرى.



فاطمة المؤمن Fatima Almomen

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



تألقت مدونة الموضة فاطمة المؤمن يوم أمس بفستان باللون الفوشيا من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وهو تصميم خاص بها مزين بالريش الزهري والأحمر. وقد كانت إطلالاتها واحدة من أنجح الإطلالات أمس.



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درة زروق Dorra Zarrouk

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



الممثلة درة زروق اختارت أيضاً إطلالتها من توقيع رامي قاضي، وكانت عبارة عن فستان بلون اللؤلؤ، من دون أكمام ومزين بالثنيات. وقد زينت إطلالتها بطقم من الذهب الأبيض والماس.





نسرين طافش Nesreen Tafesh

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



الممثلة السورية نسرين طافش اختارت فستانا مزينا بالكشاكش والريش مع بوستيير من الباييت الفضي من توقيع دار أتيلييه زهرة



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دييبا خوسلا Diipa Khosla

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



المؤثرة الهندية دييبا خوسلا اختارت إطلالاتها من مجموعة المصمم طوني ورد للأزياء الراقية وكانت عبارة عن فستان فاخر باللون العاجي مطرز بخيوط ذهبية.





فريدا أسن Frida Aasen

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



عارضة الأزياء فريدا أسن ارتدت فستانا بتصميم منسدل ومزين بحبيبات الباييت البراقة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب. وقد اكتفت بتزيين إطلالتها بأقراط متدلية ناعمة.





فانيسا باراديVanessa Paradis

الصورة من حساب Check The Tag على انستغرام



النجمة الفرنسية فانيسا بارادي شاركت بفعاليات مهرجان كان هذا العام وسجلت إطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه حيث اختارت فستانا من توقيع دار شانيل Chanel باللون الزهري والمطبع بالرسوم مع عقدة ناعمة عند الجنب.







كارلا بروني Carla Bruni

الصورة من حسابها الخاص على انستغرام



سجلت كارلا بروني مجدداً إطلالة أنيقة لها على السجادة الحمراء من خلال فستانها الأسود الأنيق والكلاسيكي الذي اختارته من توقيع دار سان لوران Saint Laurent، وقد أضفت كارلا المزيد من الفخامة على إطلالتها مع مجموعة من مجوهرات شوبارد Chopard.

ماريون كوتيار Marion Cotillard

الصورة من حساب Check The Tag على انستغرام

اختارت النجمة ماريون كوتيار إطلالة بسيطة وناعمة من توقيع دار شانيل لحضور مهرجان كان السينمائي يوم أمس، حتى أن إطلالاتها لاقت بعض الشكوك حول ما إذا كانت مناسبة لهذا الحدث الضخم. الفستان مصنوع من قماش الدنيم ومزيّن بالطبعات.