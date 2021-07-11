طرق مبتكرة لتنسيق بناطيل الخصر العالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 01:41 مساءً - سيطرت صيحة بناطيل الخصر العالي على مجموعات أزياء موسم 2021، وقدمت دور الأزياء العالمية موديلات عديدة وألواناً مميزة للبناطيل عالية الخصر، والتي جاءت بتصاميم مريحة وعصرية في الوقت ذاته، ويُمكنك من خلال هذه البناطيل أن تبتكري أفكاراً لتنسيقها بطرق مبتكرة ورائجة تناسب المرأة المتألقة.

وفي السطور التالية رصدنا لكِ موديلات مختلفة للبناطيل ذات الخصر العالي وطرق تنسيقها بأسلوب جديد يناسب ذوقك.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365.نت" طرق تنسيق بناطيل الخصر العالي لكي تتألقي بمظهر أنثوي وأنيق في مختلف الإطلالات اليومية، كالآتي:

بنطلون كلاسيكي باللون الأبيض من ماركة Dur Doux

دور دو Dur Doux

يُعتبر البنطلون الكلاسيكي اليوم من أكثر قطع الموضة التي ترتديها الفتيات والسيدات للظهور بإطلالة عصرية وراقية، لذا فقد اخترنا لكِ هذا الموديل من ماركة Dur Doux لبنطلون ذي خصر عالٍ مصمم من الكريب الأبيض وذو أرجل واسعة مع ثنيات خفيفة في منتصف الأرجل، وجاء البنطلون ملاصقاً للجسم وينتهي عند الساقين بفتحات واسعة. ويُمكنك تنسيق هذا البنطلون مع بلوزة قصيرة جذابة لسهرة مسائية صيفية، مصممة من الخرز اللامع باللون الذهبي وأحجار مرصعة بالكامل باللون الأبيض حيث صممت بدون أكمام وحمالات عريضة.

وننصحكِ بتنسيق هذا الطقم الفاخر مع صندل ذي كعب عريض من الجلد شفاف، وأقراط متدلية باللون الأبيض.

ولكي تبرزي أناقتك يُمكنك اعتماد المكياج باللون الفوشيا وحقيبة يد صغيرة مرصعة بالخرز واللؤلؤ الأبيض.

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بنطلون أنيق باللون الأسود من دار Elie Saab

إيلي صعب Elie Saab

يُمكنكِ أن ترتدي هذا الموديل من البناطيل القماش والمصممة بأسلوب أنثوي راقٍ فهو الخيار الأفضل بالنسبة للإطلالات العملية والنهارية، فهذا البنطلون يُفضل اعتماده في النهار خلال الذهاب إلى العمل.

لذا فقد اخترنا لكِ هذا البنطلون من دار إيلي صعب Elie Saab المصمم من القماش وبجيوب أمامية كبيرة وجاء الخصر على شكل V، أما الأرجل فصممت بأسلوب متناسق وأرجل ضيقة.

وننصحكِ بتنسيق هذا البنطلون الأنيق، مع قميص باللون الأبيض بأكمام قصيرة ومنفوشة وبياقة صغيرة ولكي تكتمل أناقتكِ يُمكن اختيار بروش ذهبي ومجوهرات مطلية بالذهب وصندل بكعب عريض باللون البيج وحقيبة كتف باللون الأسود؛ لكي تتناسق مع إطلالتكِ المميزة.

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بنطلون ناعم باللون الوردي من ماركة Elisabetta Franchi

إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

أما عن هذا الموديل فيمكن تنسيقه بعدة طرق سواء كاجوال أو كلاسيكي وفي كل مرة يمنحكِ مظهراً جديداً يناسب مختلف المناسبات، فيمكنكِ اعتماد بنطلون ذي خصر عالٍ عريض مصمم من القماش باللون الوردي وجاء البنطلون واسعاً من بعد الخصر حتى الأرجل مع ثنيات بارزة، ويمكنك إضافة بلوزة قصيرة باللون الفوشيا بدون أكمام مرصعة بالكامل على الرقبة والحمالات بالخرز الفضي مع خطوط بأسلوب جذاب.

وبالتالي يُمكنك اعتماد هذا الطقم في سهرة مسائية براقة مع حذاء بكعب عالٍ باللون الفوشيا وحقيبة يد صغيرة باللون الزهري مع سلسلة مطلية بالذهب الأصفر أو إطلالة نهارية كاجوال على حذاء رياضي باللون الأبيض.

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بنطلون كاجوال مُطبع باللون الأسود من علامة Cinq A sept

سانك آ سات Cinq A Sept

للفتاة صاحبة الأسلوب الجذاب والتي تفضل اعتماد البناطيل المطبعة فهو من أهم القطع التي تحرص كل فتاة عصرية على اعتماده، وهنا يمكن اقتناء هذا البنطلون من علامة Cinq A sept المصمم من القماش باللون الأسود ومطبع بالزهور باللون الأبيض، وصمم البنطلون بأرجل واسعة وبخصر عالٍ.

وننصحكِ باختيار هذا البنطلون الكاجوال مع توب قصير من نفس تصميم ولون البنطلون أو مع تيشرت باللون الأبيض وجاكيت جينز باللون الأزرق، بالإضافة إلى صندل مفتوح بكعب عريض أو مسطّح باللون الأسود.