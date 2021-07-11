فساتين بألوان منعشة لعيد الأضحى 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 01:41 مساءً - مع اقتراب عيد الأضحى، تهرع السيدات إلى إيجاد أرقى الفساتين بألوان منعشة بغية الظهور بكامل الأنوثة والجمال، فتبحثن عن موديل يحاكي ستايلهن وشخصيّتهن، وقد تجدن أن انتقاء فستان العيد أمراً محيّراً، إذ من الصعب الاختيار من بين العديد والعديد من التصاميم الأنيقة.

كلوديا لي Claudia Li

إطلالة حيوية

لمَ لا تتميّزين في عيد الأضحى بإطلالة حيويّة وتختارين فستاناً مليئاً بالألوان المنعشة والمرحة والذي يتّسم بنقشة الأزهار الملوّنة، فهو سيمنحكِ حتماً أسلوباً ملفتاً ومناسباً لأجواء العيد.

بيغ بارك Big Park

أما إذا كنتِ تحبّين التألّق بفستان يتميّز بالحبيبات البرّاقة الملفتة، فسيكون خياركِ الأنسب، كما وأن تعدّد الألوان فيه سيجعلكِ محطّ أنظار الجميع من دون شكّ ودون أي منافسة، وإن كنتِ تبحثين عن تصاميم ملفتة عند منطقة الأكمام، فاختاري فستاناً يتميّز بأكمامه المنتفخة، كما بإمكانكِ اللجوء إلى فستان يتّسم بأكمامه غير المتوازية، وهذا الموديل سيمنحكِ إطلالة عصرية وأنيقة في الوقت عينه.

تابعي المزيد: أزياء منعشة تناسب مشاوير الشاطئ

في حال كنتِ تميلين إلى الأسلوب الكلاسيكي وتفضلين اللجوء إلى التصاميم البسيطة والراقية وإنما منكّهة بلمسة مبتكرة، فاختاري فستاناً يتميّز بالعقدتين عند الأكمام.

ديس كاياك Dice Kayek

لا تنسي تنسيق فستانكِ مع إكسسوارات تضفي على إطلالتكِ لمسة شرقيّة مميّزة مناسبة لعيد الأضحى، الفساتين هي عنوان للأناقة، فاجعليها عنوان تألقك في عيد الأضحى، اختاري فستان كاروهات بألوان محايدة: بيج، أبيض وبني، واسع، رقبته على شكل V، ارتدي معه حذاءً باللون الأبيض وحقيبة من نفس اللون، وبإمكانكِ حتى ارتداء فستان قصير ذي أكمام طويلة، بألوان صيفية منعشة مع حذاء مسطّح.

تابعي المزيد: أحدث موديلات جمبسوت لعيد الاضحى 2021

حرية لا مثيل لها

خلال أوقات العيد، لا بدّ من ارتداء التصاميم المريحة التي لا تقيّد أبداً والتي تمنح كل سيدة حرية لا مثيل لها، وما الأجمل من موضة الفساتين بألوان منعشة التي برزت بشدّة هذا الصيف على المنصات وأجمع عليها مصممون كثر، وهي تتميّز بقصّاتها الطويلة المنسابة وأشكالها المريحة وأقمشتها المميزة الفضفاضة. وقد قدّم مصممون كثر هذه الصيحة وأجمعت عليها دور عالمية، وتأتي بعض هذه الفساتين بألوان متنوّعة متداخلة بأسلوب جميل وفريد من نوعه، ومنها ما أتى بشكل محايد ولكن بألوان صارخة ومميّزة وحيوية تليق بأجواء عيد الأضحى.

اكريس Akris

وأخيراً لكي تكوني دائماً السبّاقة في إطلالاتكِ، لا بدّ من ارتداء هذه الفساتين الجميلة التي تليق بأجواء العيد مع إكسسوارات تناسب المناسبة وتتناغم مع لون بشرتك؛ لكي تحصلي على تناغم لا مثيل له، ولا مانع أبداً من اللجوء إلى عقود وأقراط ذات طابع ذهبي أو فضي تليق مع الفستان بشكل كبير.