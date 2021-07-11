كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 01:41 مساءً - تتميز إطلالات الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز بالأناقة والرقي، حيث تحرص دائماً على اختيار أزياء تمنحها جاذبية تخطف الأنظار. وفي مختلف المناسبات والسهرات، تطل مهيرة عبد العزيز بفساتين ناعمة وراقية، من أشهر الماركات العالمية. وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" تصاميم فساتين ناعمة للسهرة من وحي مهيرة عبد العزيز:

مهيرة عبد العزيز بفستان فضي لامع من الريش

الصورة من انستغرام مهيرة عبد العزيز

في إطلالة ناعمة وراقية، اعتمدت مهيرة عبد العزيز فستاناً باللون الفضي اللامع من ATELIER ZUHRA. صُمم الفستان بتوب من التول مُطرز بالكريستال الفضي اللامع، جاء بدون أكمام مع رقبة دائرية، فيما صُممت التنورة من القماش الفضي اللامع المُطرز، مع أطراف من الريش، مما منحها إطلالة جذابة وراقية.

مهيرة عبد العزيز بفستان دانتيل أسود من فالنتينو Valentino

الصورة من انستغرام مهيرة عبد العزيز

اختارت مهيرة عبد العزيز إطلالة ناعمة وأنيقة باللون الأسود من ماركة فالنتينو Valentino، حيث نسقت فستاناً باللون الأسود صُمم من قماش الدانتيل، بتوب بأكمام طويلة وتنورة بتصميم A line، مع حزام جلد أسود عريض من نفس الماركة، وحقيبة كتف وحذاء من الجلد الأسود من فالنتينو Valentino.

مهيرة عبد العزيز بفستان بنفسجي فاتح من إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi

الصورة من انستغرام مهيرة عبد العزيز

لاقى اللون البنفسجي الفاتح رواجاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث أبدعت دور الأزياء العالمية في تقديمه بتصاميم وموديلات مختلفة.

وفي إطلالة ناعمة وأنيقة باللون البنفسجي الفاتح، نسقت مهيرة عبد العزيز فستاناً أنيقاً من ماركة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، صُمم من توب بدون أكمام وبأكتاف ساقطة، مع تنورة ضيقة، فيما جاء الفستان مُطرزاً بالخرز الذهبي اللامع.

مهيرة عبد العزيز بفستان من جورج حبيقة Georges Hobeika

الصورة من انستغرام مهيرة عبد العزيز

في إطلالة أنثوية ناعمة وأنيقة، اعتمدت مهيرة عبد العزيز فستاناً راقياً من مُصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika، صُمم من توب بأكمام طويلة من التول المُطرز، مع حزام رفيع على الخصر، فيما جاءت التنورة بتصميم A line طويل ومنفوش، مما منحها إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

ونسقت مهيرة مع هذا الفستان الأنيق، مجوهرات من الألماس الأبيض من بياجيه Piaget.