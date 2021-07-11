شباب وفتيات يدعمون حملة الوطن «هي حرة» لمساندة المرأة: محدش ليه كلمة عليها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«هي حرة»، مبادرة أطلقتها «الوطن»، لدعم المرأة المصرية، بهدف تقديم المساندة الكاملة لها بشتى الطرق للتوعية بدورها الفعال في المجتمع، ودعم حريتها في ارتداء الملابس التي تراها مناسبةً لها بعيدًا عن التعصب والمواقف التي قد تجعلها عرضه لانتهاك حقوقها، بالإضافة للتأكيد على أهمية حسن التعامل معهن وتقديرهن والعمل على الرفع من شأنهن ومساندتهن وتقديم كل سُبل الدعم.

كما تهدف مبادرة «هي حرة»، للتأكيد على أن جسد المرأة ملكًا لها وحدها وليس ملكًا لأي أحد، إذ من حقها الحصول على الحرية الكاملة في ارتداء الملابس والعبادة والتحرك، وكذلك إبداء الرأي دون أي تعصب أو تشدد أو إيذاء لها.

طرحت «الوطن» سؤالًا على الفتيات والشباب في الشارع المصري، حول رأيهم في مبادرة «هي حرة»، والتي لقيت دعما كبيرا.

أنتِ حرة ما لم تضري

وتحدث العديد من الشباب والفتيات عن دعمهم لقضايا المرأة وحقوقها، وجاءت تعليقاتهم مختلفة وكان من بينها: «هي حرة في إنها تشتغل وتلبس اللي عايزاه بس إحنا مجتمع شرقي وفي عادات وتقاليد بنمشي عليها، أنتي حرة ما لم تضري، بالنسبة للخروج واللبس دي حاجة تخصهم إنما هي كبنت فرد من المجتمع وليها حق تقول رأيها وتشتغل وتنتج».

فيما قالت إحدى الفتيات: «محدش ليه كلمة عليها أو يتحكم فيها وتلبس اللي هي عايزاه وتخرج زي ما هي عايزة وتشتغل زي ما تحب، لأن دي حاجة تخصها هي متخصش أي حد ومش هما اللي يتحكموا في كدة».

وتضامن عدد من الشباب مع الحملة، إذ قال بعضهم: «طبعا هي حرة تعمل اللي هي عايزاه مفيش فرق بينها وبين الولد».

وتفاعلت إحدى الأمهات مع الحملة، قائلة: «البنت الحرة المفروض بتبقى عاقلة وإلا هتبقى عبدة لعقلها وتفكيرها الخاطئ، اللي ممكن يكون السبب في هلاكها، تلبس اللي هي عايزاه ولكن في حدود ومتتعداش على حدود الآخرين».