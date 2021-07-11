بالحجاب أو بالفستان.. «الوطن» تطلق حملة «هي حرة» لدعم المرأة ضد انتهاكات المجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إيمانًا منها بدور المرأة المصرية، وحقها في المساواة، والتناغم في المجتمع دون ضغوط أو اضطهاد، أطلقت «الوطن» حملة لدعم المرأة المصرية تحت عنوان «هي حرة» بهدف تقديم المساندة الكاملة للسيدات بشتى الطرق.

وتأتي الحملة من خلال توعية المجتمع بدور المرأة وأهمية التعامل اللائق معها، دون إطلاق الأحكام عليها، المبنية على مظهرها، وذلك عبر منشورات وتصميمات تفاعلية لتوصيل المعلومة بطريقة سهلة وسلسلة لكل فئات المجتمع والوصول لأكبر قدر ممكن من المصريين.

وتهدف حملة «هي حرة» لدعم المرأة ضد انتهاكات المجتمع، ودعم حريتها في ارتداء الملابس التي تراها مناسبة لها، بعيدًا عن التعصب والجهل والمواقف التي تقيد من حريتها وتنال من كرامتها، فضلًا عن نشر التوعية وسط فئات المجتمع المختلفة حول ضرورة الثقة في المرأة ومنحها الحرية الكاملة في ارتداء الملابس والعبادة والتحرك، وكذلك إبداء الرأي دون أي تعصب أو تشدد أو إيذاء لها، فضلًا عن تأكيد أن جسد المرأة ملكًا لها وحدها وليس ملكًا لأي أحد.

وتقرّ «الوطن»، من خلال حملة «هي حرة»، بحقوق السيدات وتعزيز المساواة بين الجنسين، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية للجريدة تجاه سيدات مصر العظيمات ودورهنّ في مساندة مؤسسات الدولة المصرية على مر العصور في النهوض بالوطن ومحاربة الإرهاب، والشاهد على ذلك موقفهنّ من ثورة 30 يونيو.

كما تؤكد الحملة على أهمية حسن التعامل مع النساء، وتقديرهن والعمل على الرفع من شأنهن ومساندتهن وتقديم الدعم الكامل لهن.