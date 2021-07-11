يسرا اللوزي في أول جلسة تصوير بعد ولادتها الثانية: إطلالة بسيطة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة يسرا اللوزي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو، وثق كواليس أولى جلسات تصويرها التي خضعت لها، عقب ولادة طفلها الثاني.

تعليق يسرا اللوزي

وخلال الفيديو، ظهرت «اللوزي» بإطلالتين مختلفتين، وماكياج بسيط تناسب مع بشرتها، وأرفقت تعليقا بالإنجليزية قائلة: «خلف كواليس إحدى أولى جلسات تصويري بعد إنجابي رضيعي الثاني».

إطلالات يسرا اللوزي

إطلالتان بسيطتان ظهرت بهما يسرا اللوزي، خلال جلسة التصوير، جاءت الأولى بفستان فضفاض أبيض، طويل أسفل الركبة، ذو نقوش ملونة بسيطة، فيما جاء الثاني وهو فستان «وان شولدر» باللون الذهبي الفاتح.

يسرا اللوزي بعد الهجوم عليها: «الجمهور بيقولي تمثيلك بارد»

وخلال الشهر الماضي، أكدت يسرا اللوزي على أنها تواجه انتقادات من قبل بعض متابعيها وجمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي حول أدائها التمثيلي.

وقالت «يسرا» خلال لقائها مع المذيعة شيرين عرفة في برنامجها «شيرين عرفة شو»، إنها تتلقى آراء سلبية من بعض متابعيها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي موضحة: «بيقولولي تمثيلك بارد» وهذا رأيهم ومن حقهم.

وكشفت يسرا اللوزي خلال اللقاء أنها تفضل الردود الهادئة في حياتها الشخصية، مؤكدة: «أنا مش بأفور في العياط وريأكشناتي مش أوفر بس دي طبيعة شخصيتي أنا في حياتي مش بعمل ريأكشنات أوفر مش بعيط وانهار فبالتالي في التمثيل بعمل المشاهد بطبيعية وده طبعي ملوش علاقة بالتمثيل أو مش تمثيل».

وكان تصدر اسم يسرا اللوزي خلال الأشهر القليلة الماضية، تريند محرك البحث «جوجل» وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صورتين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وهي تقلد الفنان محمد رمضان للتعبير عن شعاره «نمبر وان».

ونشرت «يسرا» صورتين لها أثناء تصويرها مشاهد أحد الأعمال الفنية الجديدة التي تشارك بها وهي جالسة على كرسي خلف كواليس تصوير أحد الأعمال، وممسكة بسيجارة، بينما أشارت باليد الأخرى بعلامة «نمبر وان»، وعلقت عليها قائلة: «لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة».