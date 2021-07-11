بعد إلغاء عقوبة حبسها.. لقطات من علاقة حلا الترك ومنى السابر: رفعت عليها قضية في عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضية أثارت الرأي العام، أطرافها أم وابنتها، وهي الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر، التي كانت محل خلاف ونزاع داخل أروقة المحاكم، والتي بدأت بتحرير دعوى قضائية من الفنانة ضد والدتها، بعدما اتهمتها بأخذ مبلغ مالي قدره 200ألف دينار بحريني منها، وكانت قضت المحكمة بحبس الأخيرة عام، وبعد أشهر من الجدل أسدل الستار أخيرا على قصة الثنائي بالحكم النهائي بإلغاء عقوبة الحبس، وفرض عقوبة جديدة عليها وهي «العمل اليدوي»، مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها ويدعى «عبدالله».

منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، خرجت في منشور شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث عن كواليس الحكم النهائي، متوجهة بالشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، ما جعل اسمها هي وابنتها يتصدر محركات البحث«جوجل» والتريند.

وكانت علقت منى السابر، عبر حسابها قائلةً: « الحياة تجارب، والمواقف تكشف لنا من هم وما هي نوايا بعض البشر، أشكرك يالله، أحبك يالله لأنك دائما معي وتسخر لي كل يخدم العداله الإلهية قبل كل شيء، شكرا لك يالله أتوجه بجزيل الشكر للقضاء البحريني النزيه والعادل والنظر في قضيتي ومراعاة ظروفي وأني أم حاضنة لابني عبدالله».

ويقدم «هُن» خلال السطور التالية لقطات من علاقة حلا الترك ووالدتها منى السابر.

حلا الترك تركت والدتها بعد انفصالها عن والدها

عقب انفصال المنتج محمد الترك، عن منى السابر، انتقلت الفنانة الشابة حلا الترك للعيش مع والدها وزوجته المطربة دنيا بطمة، وكانت ظهرت والدتها في بث مباشر عبر حسابها وتحدثت عن قرار ابنتها، قائلةً: «هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية، يمكن أنا لو عندي فيلا وعندي فلوس وأشياء كثيرة يمكن كانوا اختاروني».

الابنة ترفع دعوى قضائية ضد والدتها

وفي مارس الماضي من العام الجاري، خرجت منى السابر، والدة حلال الترك، في مقطع فيديو وهي باكية في فيديو بث مباشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «كنت بتمنى على بنتي توقف وقفة حق، وبقلها شكراً حلا على الهدية اللي أهديتني إياها بعيد الأم، وبكرا بس بتتزوجي وبصير عندك ولاد بتعرفي شو قيمة الأم، بقلك يا حلا شكرا كتير».

رسائل غامضة بين الأم وابنتها

وكانت كتبت والدة حلا الترك، تعليقًا يحمل رسالة غامضة وتهديد لمن يريد أن يؤذيها: «أنا متصله مع الحياة.. لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له، أنا أسمح للسلام والتناغم أن يكونوا جزءًا من حياتي».

انهيار الأم في تسجيل صوتي

وكانت قالت الأم منى السابر، في تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن ابنتها حلا ضحية ولم تقم بهذا الأمر من تلقاء نفسها، بل بتشجيع من الجميع، ودخلت بعدها في نوبة بكاء شديدة من الموقف الذي تعرضت له مع ابنتها.

منى السابر وابنتها عرض مستمر

وكانت علقت منى السابر في مقطع فيديو على قصة حبسها: «طبعا أنا صدر حكم أول واستأنفت، واليوم صدر نفس الحكم في الاستئناف، ما تغير ولا شي من الحكم، وطبعا بدو وقت هلق لحتى لنقدم للمحكمة أحكام بديلة لأنه أنا حاضنة وأنا عندي ولد، لأن الحكم صدر سنة نفس الحكم الأولاني مع التنفيذ وهناخد إجراءات تاخد وقت».

حلا الترك تعلق على قضية حبس والدتها

وكانت تحدثت حلا الترك، عن قضيتها هي ووالدتها، خلال برنامج mbc trending، قائلةً: «اخترت الصمت ولن أغير رأيّ وأرفض الحديث عن أموري العائلية على العلن وعبر السوشيال ميديا، أحب أمي وأقدرها وعلاقتي بها مستمرة ولا يمكن أن تنقطع».

وتابعت حلا خلال حديثها، «عائلتي تأتي دائما في المرتبة الأولى، والأمور المادية لا يمكن أن تكون محط خلاف بيني وبين والداي، والخلافات العائلية حول حضانة الأطفال وغيرها من الخلافات».