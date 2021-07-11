طبيب ينصح بوجبة لطلاب الثانوية العامة: هتحافظ على الدماغ من الزهايمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يحرص أولياء الأمور على تجهيز الوجبات والمشروبات الغنية، التي تساعد على زيادة تركيز الطلبة، وإمدادهم بالطاقة، لمساعدتهم في تحصيل المعلومات والاحتفاظ بها.

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طبيب ينصح بهذه الوجبة لطلاب الثانوية العامة

وفي هذا الصدد نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، طلاب الثانوية العامة، بتناول وجبة البليلة خلال أوقات الامتحانات، خاصة أنها تحتوي على عديد من الفوائد الصحية والغذائية التي تساعدهما خلال الدراسة والامتحانات.

وقال «الحداد»: «البليلة مهمة جدًا للطلبة اللي هيمتحنوا، هتقوي الذاكرة وتقوي المناعة يعني هنذاكر وهنحافظ على مناعتنا عشان كورونا».

وسرد استشاري الحساسية والمناعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدة فوائد للبليلة جاءت على النحو التالي:

- تساعد البليلة على الحفاظ على صحة الأمعاء بشكل عام.

- تقلل البليلة فرص إصابتك بالإمساك.

- تعد البليلة من الأطعمة التى تساعد على تقوية المناعة، حيث تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إضافة إلى نسبة كبيرة من الحديد والفوسفات.

- تساعد البليلة على تعزيز الذاكرة وتحافظ على صحة الدماغ فتحمي من الإصابة بأمراض الزهايمر تنشيط خلايا المخ.

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نصائح عامة خلال الامتحانات

كما سرد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة نصائح عامة للطلاب للحفاظ على صحتهما خلال ماراثون الامتحانات، جاءت على النحو التالي:

- تجنب السهر، والنوم مُبكرًا.

- تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والنسكافيه

- تجنب التواصل مع الأصدقاء خاصة أصحاب الطاقة السلبية.

- غلق الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي لمنع التشتت.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الطازجة.

- الإكثار من تناول المكسرات.

- الإكثار من العصائر الطازجة والسوائل.