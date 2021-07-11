في ذكرى وفاته الأولى.. شيرين رضا لوالدها: أفتقدك كل يوم «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ذكرى وفاته الأولى، وجهت النجمة شيرين رضا رسالة حب لوالدها الفنان الراحل ومصمم الرقصات الاستعراضية محمود رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «شيرين» صورة من طفولتها جمعتها بوالدها، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «لا أستطيع أن أصدق أنه قد مر عام واحد منذ أن تركتنا، نحن نفتقدك كل يوم، في كل وقت، أحبك حبيبي».

بـ «بغبغان».. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وفي مايو الماضي، هنأت الفنانة شيرين رضا، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث حرصت على مشاركة متابعيها بصورة لها، والتي أظهرت ملامح تقدمها في العمر.

رسالة شيرين رضا لوالدتها في عيد ميلادها

ونشرت الفنانة، صورة طريفة لوالدتها، وهي مرتدية عدة قبعات فوق بعضها البعض، ويعلوهم ببغاء، حيث وجهت لها رسالة تهنئة بالإنجليزية، قائلة: «عيد ميلاد سعيد ماما، دايما مبهجة، ودايما سبب في ضحكنا، أنا بحبك جدا».

شيرين رضا تدعم جانا عمرو دياب بعد طردها من المدرسة

ومنذ أشهر قليلة، دعمت الفنانة شيرين رضا، «جانا» ابنة زوجها السابق، عمرو دياب، عبر تطبيق «إنستجرام»، في الأزمة التي أعلنت عنها الأخيرة أنها واجهتها داخل العاصمة البريطانية لندن، مع مدرستها السابقة، إذ تعاني من الإصابة بمرض فرط الحركة، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها، مما جعلت الإدارة تطردها منها.

وردت شيرين رضا على منشور جانا عمرو دياب، في رسالة دعم لها، قائلة: «أنا فخورة جدًا بكِ ستظلين دائمًا في مواجهة هؤلاء المعلمين الجهلة، ومصدر إلهام للآخرين، أحبك».

ولقى تعليق الفنانة شيرين رضا، استحسان الجمهور وتفاعل عدد كبير منهم، إذ علقت إحدى المتابعات قائلةً: «أحسن حاجة فيكي إنك معندكيش حقد دي ضرتي أو دي بنتها، إنتي عقلية واعية جدا وناضجة».

وفاة محمود رضا

وفي 10 يوليو من العام الماضي، رحل الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي وممثل مصري، ومن مواليد القاهرة في عام 1930، وقد أسس فرقة للفنون الشعبية «فرقة رضا»، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه «ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك».