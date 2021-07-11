ريهام سعيد توجه رسالة لـ محمد رمضان بعد أزمتها الأخيرة: بتديني طاقة في عز السواد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة للفنان محمد رمضان، خلال تعليق كتبته على صور شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ودون عليها قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه وحده نستعين».

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال رسالتها للفنان محمد رمضان: «في عز السواد بتديني طاقة إيجابية غير طبيعية».

وجاء رد إحدى المتابعات على تعليقها قائلةً: «فعلا كلامك مظبوط.. وأنتي كمان في عز الضعف لما بدخل الأكونت بتاعك باخد قوة وابدأ من جديد».

وكانت تحدثت الإعلامية ريهام سعيد في «لايف» مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت من خلاله عن إصابتها بمرض السكر، وتحدثت كذلك عن حلقتها الشهيرة مع «أم نور»، وقالت إنها أخطأت في كثير من الأمور من بينها أنها سمحت بأن يتمكن منها مرض السكر.

و«أم نور» هي سيدة ظهرت في فيديو أطلق عليه مقطع «الكفتة» الشهير، وتعرضت لانتقادات شديدة بسببه، بعد ظهورها تقوم بالطهي في غرفة نومها، وجاء من أبرز التعليقات على الفيديو «أنتي حاطة الشقة كلها في أوضة النوم حتى باب الشقة»، وعلّق آخرون: «إيه الرسالة اللي أنتي عايزة توصليها بالظبط يا أم نور».

ريهام سعيد: أنا جالي السكر

وقالت ريهام سعيد، خلال اللايف:« كل حد ضايقني وحرق دمي هو اللي أدى أن يجيلي السكر، صاحية عايزة أفطر لقيت أنه مينفعش أكل عيش ولا فاكهة، أنا جالي السكر، الدكتور قالي أخد حباية بعد كل وجبة، حاجة تزعل طول عمري بساعد الناس وأحاول أعالجهم، أول مرة أنا اللي أحتاج أتعالج».

وأكملت الإعلامية ريهام سعيد باكية، «الحمدلله يا رب إنك بتخليني أخد بالي من نفسي، ولازم كلكوا تخلوا بالكوا من نفسكوا، أنا هوفر وقت كبير ليا ومش هفكر في المسؤوليات والمشاكل والقضايا والناس اللي بتتبلى عليا».