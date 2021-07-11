مي حلمي عن إمكانية عودتها لطليقها محمد رشاد: ماتفكرونيش بالقديم.. عاوزة أفرح باللي جاي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية مي حلمي، الجدل، بسبب منشوراتها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي تتحدث خلالها لمتابعيها عن الحياة العاطفية وإمكانية عودتها لطليقها محمد رشاد، أو دخولها في قصة حب جديدة، بعدما حلت ضيفة على أحد البرامج، وأثارت التساؤلات بعد ردها على المذيعة عن دخولها في قصة جديدة، والتي قالت آنذاك: «احتمال».

وكانت دونت مي حلمي، منشورا عبر حسابها على«إنستجرام» تطلب من متابعيها الدعاء لها، قائلةً:«ادعولي عشان فرحانة من قلبي».

وتلقت«مي»، رسالة من إحدى المتابعات قالت خلالها: « انتم بترجعوا لبعض وهتروشونا ولا ايه»، في إشارة لزوجها السابق المطرب محمد رشاد. وردت «مي»، على سؤال المتابعة، قائلةً: «اما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي».

مي حلمي توضح مواصفات زوج المستقبل

وسبق وأن تلقت «مي حلمي»، سؤال عن مواصفات زوج المستقبل، من متابع قائلةً: «بعد التجربة القاسية اللي مريتي بها، أيه مواصفات الشخص اللي ممكن يخليكي تفكري تتجوزي تاني».

وجاء رد مي حلمي على السؤال: «بص يا بات مان يا سوبر مان يا سبايدر مان، حد بيطير بيفرقع صواريخ كدة يعني».

لقاء مي حلمي في شيخ الحارة والجريئة

وكانت الإعلامية مي حلمي، تعرضت لصدمة جديدة بعد فترة ليست بكبيرة، تمثلت في إعلان محمد رشاد، انفصاله عنها دون علمها، إذ أكدت مي حلمي، أنها تفاجأت بأحد الأشخاص يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهرت في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وسردت كواليس من حياتهم الزوجية، قائلةً: «كان بيكلمني في التليفون بعد ما عرفت حاجة معينة، مردتش، طلّع الأمن يرن على الباب فمردتش، كلم أهلي في البيت عشان يفتح الباب، ومجاش بنفسه».