لايف ستايل

مي حلمي عن إمكانية عودتها لطليقها محمد رشاد: ماتفكرونيش بالقديم.. عاوزة أفرح باللي جاي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مي حلمي ومحمد رشاد

أثارت الإعلامية مي حلمي، الجدل، بسبب منشوراتها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي تتحدث خلالها لمتابعيها عن الحياة العاطفية وإمكانية عودتها لطليقها محمد رشاد، أو دخولها في قصة حب جديدة، بعدما حلت ضيفة على أحد البرامج، وأثارت التساؤلات بعد ردها على المذيعة عن دخولها في قصة جديدة، والتي قالت آنذاك: «احتمال».

وكانت دونت مي حلمي، منشورا عبر حسابها على«إنستجرام» تطلب من متابعيها الدعاء لها، قائلةً:«ادعولي عشان فرحانة من قلبي».

وتلقت«مي»، رسالة من إحدى المتابعات قالت خلالها: « انتم بترجعوا لبعض وهتروشونا ولا ايه»، في إشارة لزوجها السابق المطرب محمد رشاد. وردت «مي»، على سؤال المتابعة، قائلةً: «اما تلاقوا حد بيبدأ بداية جديدة، المفروض تبقوا أنتم أول ناس تساعدوه وما تفكرهوش بالقديم ده، لو أنا غالية عندكم وبتحبوني وعاوزني أفرح في اللي جاي».

119940db3e.jpg

مي حلمي توضح مواصفات زوج المستقبل

وسبق وأن تلقت «مي حلمي»، سؤال عن مواصفات زوج المستقبل، من متابع قائلةً: «بعد التجربة القاسية اللي مريتي بها، أيه مواصفات الشخص اللي ممكن يخليكي تفكري تتجوزي تاني».

وجاء رد مي حلمي على السؤال: «بص يا بات مان يا سوبر مان يا سبايدر مان، حد بيطير بيفرقع صواريخ كدة يعني».

لقاء مي حلمي في شيخ الحارة والجريئة

وكانت الإعلامية مي حلمي، تعرضت لصدمة جديدة بعد فترة ليست بكبيرة، تمثلت في إعلان محمد رشاد، انفصاله عنها دون علمها، إذ أكدت مي حلمي، أنها تفاجأت بأحد الأشخاص يخبرها بطلاقها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ظهرت في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وسردت كواليس من حياتهم الزوجية، قائلةً: «كان بيكلمني في التليفون بعد ما عرفت حاجة معينة، مردتش، طلّع الأمن يرن على الباب فمردتش، كلم أهلي في البيت عشان يفتح الباب، ومجاش بنفسه».

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا