الامارات | «عنتيل الصعيد» يتسبب بأزمات وشجارات عائلية ونساء يهربن من البيوت

شكرا لقرائتكم خبر عن «عنتيل الصعيد» يتسبب بأزمات وشجارات عائلية ونساء يهربن من البيوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت قضية الشهيرة المعروفة إعلامية ب عنتيل الصعيد«بالتسبب في مشاجرات كبيرة بين عائلات، واسر تورط افرادها في القصة، بعد انتشار الفيديوهات، وقالت مصادر لصحيفة» المصري اليوم" إن ضحايا المتهم هربن من البيوت، مع انتشار تداول الفيديوهات.

وسادت حالة من الغضب بين عدد من أهالي المدينة، بعد تداول عدد من الفيديوهات والصور المخلة لطبيب العلاج طبيعي وأمراض السمنة، وأكدت التحقيقات أنه طبيب مزيف وحاصل على بكالوريوس تجارة، فيما طالب الأهالي بالمحاكمة العاجلة للمتهم في الجرائم التي ارتكبها.

وكشفت المصادر أن جهات التحقيقات لم تتلق حتى الآن بلاغات من أزواج السيدات اللاتي ظهرن في صور والفيديوهات المخلة مع «العنتيل»، و طبقا لقانون العقوبات لن يتم توجيه اتهامات للسيدات إلا من خلال دعوى مرفوعة من أزواجهن.

وقالت التحقيقاتت إن ضحيا «عنتيل الصعيد» تجاوز ال 30 سيدة قام بتصويرهن دون علمهن وصنع فيديوهات تم نشرها على مواقع المتواصل الاجتماعي، وتم القبض عليه و4 متهمين آخرين وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن «عنتيل الصعيد» مارس الطب وفتح عيادة العلاج الطبيعي وأمراض السمنة رغم حصوله على بكالوريوس تجارة، وأنه غير مقيد في نقابة الأطباء.

وكانت وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 متهمين تسببوا في الكشف عن «عنتيل الصعيد» بنشر فيديوهات مخلة، بعد رفض «العنتيل» الاستجابة لمطالبهم في الحصول على مبلغ مالي كبير مقابل التستر على جرائمه، كما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على «العنتيل» وتم تحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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