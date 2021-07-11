«الإسيسكو»: السيسي داعم قوي للمرأة محليا وإقليميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة سالي مبروك، مدير مكتب مدير عام منظمة الإسيسكو، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، جنازة السيدة الراحلة جيهان السادات، هي رسالة تؤكد أن الرئيس السيسي، داعم قوي ومساند دائما للمرأة المصرية.

وأضافت «مبروك»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها بالرغم من سفرها لخارج مصر ما يقارب الـ16 عاما، لكنها دائما ما كانت تتواصل مع المواطنين من مختلف الفئات، والذين أكدوا أن مصر تغيرت تماما على يد الرئيس السيسي، مستشهدين بالمشروعات الكبرى والإنجازات التي تحققت، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن الإنجازات التي تمت خلال الـ7 سنوات الماضية، كانت مبهرة للجميع على حد سواء، وفتح فرع لمنظمة الإسيسكو في مصر، أبلغ دليل على اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ودورها الرائد والقوي في المجتمعات، وهو الأمر الذي انتقل من مصر إلى كل دول العالم الإسلامي، «تسديد مصر اشتراكات الدول الأقل نموًا تعكس مدى رؤية الرئيس السيسي نحو تمكين المرأة، والالتزام بذلك على المستوى الدولي».

وأكدت سالي مبروك، أن الاقتصاد هو منظومة متكاملة، وفي العالم الإسلامي يجب أن نتكاتف ونضع نقاط القوى حتى يكون لنا دورا كبيرا في آليات الاقتصاد مستقبلا، والتعليم النمطي التقليدي لم يعد له مكانا عالميا، حيث إن هناك ما يقارب الـ40 وظيفة سيختفوا تماما في الشرق الأوسط، والقطاعات الداعمة لهم، لتحل محلها تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وهو ما يحتاج لبيئة داعمه للابتكار.

وتابعت: «المنطقة الإسلامية تذخر بالاقتصاد الثقافي ولكن بشكل تقليدي، ولازم نوحد الجهود، خاصة المرأة لأنها العنصر المستدام في المنظومة، مع تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعليم».