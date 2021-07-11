أخطاء شائعة قد تقوم بها خلال تناول وجبة الإفطار.. احذر منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك أخطاء شائعة قد يقع خلالها الكثيرون أثناء تناولهم وجبة الإفطار بشكل يومي، والتي قد تؤدي إلى تدمير أهدافهم في إنقاص الوزن.

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز الأخطاء الشائعة التي يتبعها الكثير من الأشخاص أثناء تناولهم وجبة الإفطار، والتي تتسبب في زيادة أوزانهم بشكل ملحوظ، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

أخطاء صحية أثناء تناول وجبة الإفطار

1. الإكثار من تناول السكر

قال روب هوبسون، خبير التغذية في صحيفة «Healthspan»: «إذا كنت تأكل الكثير من السكر، فمن الواضح أنك تزيد من خطر زيادة وزنك، وقد ينتهي بك الأمر مع ارتفاع وانخفاض مستوياته في الدم».

وتابع موضحا، أن هناك الكثير من السكريات غير الظاهرة في العديد من الحبوب التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار، والتي لا يتعرف عليها الناس بعد.

2. تناول الكثير من السعرات الحرارية

ومن جانبه، قال الدكتور مايور رانشورداس، اختصاصي فسيولوجيا التمارين الرياضية وأخصائي التغذية الرياضية في شيفيلد هالام، إنه من المهم مراقبة كيفية زيادة السعرات الحرارية في وجبة الإفطار.

3. عدم الحصول على ما يكفي من البروتين أو الدهون

مفتاح وجبة فطور صحية والتأكد من أنها لديها القليل من السعرات، هو تناول البروتين، الدهون بكميات قليلة، وكذلك الكربوهيدرات.

فهذه هي المجموعات الغذائية الرئيسية الثلاث، وكل منها مطلوب في النظام الغذائي.

4. التنقل أثناء الأكل

في الكثير من الأحيان يتناول الشخص العصري وجبة الإفطار أثناء ذهابه إلى العمل أو الجلوس على مكتبه، لكن من جانبه، قال أحد خبراء التغذية، إنه هناك احتمال أن تأكل أكثر من اللازم إذا كنت لا تركز مع طعامك، وإذا كنت تتسرع، فأنت معرض لخطر عسر الهضم بنسبة كبيرة.

وأضاف: «أعتقد أنه من الجيد أن تجلس لتناول الطعام وتكون أكثر يقظة».