منة عرفة تكشف أسباب إخفاء هوية زوجها في البداية: «مكنتش عاوزة اتنكد» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن أسباب تأخير خبر ارتباطها من البداية، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن السبب يعود لرغبة زوجها محمود المهدي، لعدة أسباب، أبرزها تجنب الاتهامات باستغلال شهرتها.

وعن معرفتهما ببعض للمرة الأولى، أوضحت الفنانة الشابة، أن اللقاء الأول جمعهما خلال تصوير فيلم «666» الذي يشارك فيه «المهدي» للمرة الأولى، قائلة: «بقالي سنتين ونص بصور فيه، واتعرفت عليه خلال الفترة دي، وفي آخر أيام التصوير ابتدينا نتكلم ويبقى فيه بينا تعارف، وبعدها حصلت الخطوبة».

وعن سبب غلقها لخاصية التعليقات عند إعلان خبر خطبتها، علقت على الأمر: «مكانش عندي استعداد اسمع أي تعليق ميعجبنيش، وكنت عاوزة أفرح بس، مسمعش كلام ميعجبنيش عشان كدة قفلت التعليقات، ومكنتش عاوزة اتنكد فعلًا».

وأكملت: «لما الناس بدأت تباركلنا وتدعيلنا اتبسطت، وبدأت أشارك صوري معاكم».

خطوبة منة عرفة

وكانت الفنانة الشابة أعلنت قبل أسابيع خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، دون أن تكشف عن هوية خطيبها حينها، كما أغلقت التعليقات، وهو ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت «منة» هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، قائلة: «اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط».