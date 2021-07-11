إيمان السيد: بتضايق لما حد يكلمني في الجواز.. ده اختياري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة إيمان السيد، عن ضيقها عند حديث البعض معها في موضوع عدم زواجها حتى الآن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت إيمان السيد قائلة: «أنا بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شئ نصيب وكله بآوانه والـ 24 قيراط وكدا، لأن ببساطة دا اختياري».

وتابعت: «يعني تخيل مثلاً لو أنا عرفت أنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ماتزعلش كل شئ نصيب ومين عارف يمكن بكرة شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي».

سبب عدم زواج إيمان السيد

كانت الفنانة إيمان السيد، كشفت عن سبب عدم زواجها، خلال استضافتها ببرنامج «ليلة الخميس»، المذاع على «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، بتاريخ 4 فبراير الماضي، قائلة إن الزواج لم يكن هدفها في الحياة، «معنديش مشكلة في الوقت، وقت ما أحس نفسي نفسيا مؤهلة، وإن ده البني آدم اللي عاوزة أكمل حياتي معاه، هاتجوز».

مواصفات فتي أحلامها

وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت الفنانة إيمان السيد، «مبقاش فيه مواصفات زي زمان محددة، كل ما الإنسان بيكبر الموصفات بتختلف، المهم يكون تفكيرنا قريب من بعض، ويكون إنسان في العموم كويس، الراحة النفسية أهم حاجة بردو، مقدرش أتجوز واحد نكدي أعوذ بالله، بس كل ما تبقى الحاجة تلقائية وطبيعية بتوصل للناس زي التمثيل».