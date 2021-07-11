زينة تكشف أسباب عدم زواجها بعد قضيتها مع أحمد عز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة زينة أسباب عدم ارتباطها أو زواجها وذلك بعد قضيتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز، مؤكدة أن هناك العديد من الفتيات أكثر منها جمالاً ما زلن بلا زواج حتى الآن.

وقالت زينة خلال لقائها مع «et بالعربي»: «في بنات أحلى مني بكتير من حيث الجمال ولحد دلوقتي لسة متجوزوش وأنا على الأقل جربت حظي مرة»، مضيفة:«أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص».

وتابعت: «ممكن أكون اتعرضت لمواقف مفيهاش حظ بالنسبالي ومواقف تانية مختلفة أدتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا الحلو».

وأزالت الفنانة زينة الستار عن تفاصيل وأسرار من حياتها الشخصية وعلاقتها بطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعوها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر.

وأشارت زينة خلال لقائها الصحفي الذي أقيم على هامش زيارتها لإمارة دبي إلى أنها ممنوعة من ارتداء الملابس الكاشفة والمفتوحة بأمر من أولادها مؤكدة:«أولادي منعوني إني ألبس حاجة مفتوحة وده لأني بعملهم إن محدش يلمسهم أو يشوف جسمهم، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم».

زينة تعود لمنتصف القرن الماضي بجلسة تصوير جديدة: «طلت بالأسود» (صور)

وأضافت زينة على هامش قضائها إجازتها الصيفية رفقة أطفالها التوأم قائلة: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش، تدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها بردو، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم، وأتنازل عن حقي، ولا أقول لها يا حاجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب».

وتعود قضية الثنائي زينة وأحمد عز عندما أتت من كاليفورنيا قبل سنوات حاملة طفليها «عزالدين وزين الدين» وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين مؤكدة أن والدهما هو الفنان أحمد عز زوجها السابق.