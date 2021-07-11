بإطلالات جذابة.. نجمات العرب تتألقن في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت النجمات العربيات خلال مشاركتهن مهرجان كان السينمائي، حيث ظهروا بإطلالات هادئة وناعمة وأنيقة للغاية، حيث اخترن ألوان لائقة عليهن.

يسلط "الخليج 365" خلال هذا التقرير الضوء على تفاصيل إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي 2021.

-درة تتألق بإطلالة ساحرة

من جهتها تألقت الفنانة التونسية درة بإطلالة ساحرة، حيث ظهرت بفستان باللون الفضي، بدون أكمام، مكشوفا من الاكتاف، ويتميز بأنه مزود بالكشكشات عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من: كوليه، و حلق، وخاتم.

-نسرين طافش بفستان طويل

أما الفنانة نسرين طافش، لفتت الأنظار إليها بعد ظهورها بفستان طويل، وحرصت نسرين، على استعراض رشاقتها على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي.

-ريا أبي راشد تتألق

وتألقت الإعلامية ريا أبي راشد خلال ظهورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات أيام مهرجان كان، وظهرت مرتدية فستان واسع باللون السيمون، وتميز قصته بحرف الـ v مزينا بتطريز من عند الصدر، وبه حزام من عند الخصر، وعليه وشاح طويل بنفس لون الفستان، وكانت تحمل في يدها كلاتش باللون الفضي لامع.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق طويل وإساور في اليد، واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون النيود الغامق، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.