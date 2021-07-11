حقائق مثيرة للفضول.. 7 تقاليد للحمامات في مختلف البلدان: "علشان لما تسافر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يمكن أن تختلف تقاليد الحمام في البلدان الأجنبية، فمثلا عندما تأتي إلى كوريا، على سبيل المثال قد تدهشك بعض الأشياء أو تصدمك.

حتى الطريقة التي يغسل بها بعض الناس أيديهم قد تكون غير عادية وبدلاً من الموزع، قد ترى جهازًا غريبًا به صابون في المراحيض العامة.

نستعرض بعض عادات استخدام المرحاض في البلدان الأخرى ونود مشاركة بعض الحقائق المثيرة للفضول معك، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1. صابون خاص في المراحيض العامة في كوريا

لقد اعتدنا بالفعل على رؤية موزعات الصابون في المراحيض العامة، لكن الأشخاص الذين سافروا إلى كوريا رأوا شيئًا فريدًا هناك.

يلاحظ المدونون أنك محظوظ بشكل عام للعثور على الصابون في الحمام، ولكن في الغالب يكون عبارة عن قطعة صابون متصلة بعمود وتحتاج إلى فركه حتى تتمكن من تنظيف يديك.

2. زر طوارئ في اليابان

تتمتع بعض المراحيض العامة في اليابان بميزة مفيدة للغاية - زر الطوارئ. في بعض الأحيان يخلط الأجانب بينه وبين زر التدفق. فإنه يرسل إنذار للأمن للاطمئنان على الشخص. إنه جهاز جيد بشكل خاص للمسنين الذين قد يحتاجون إلى بعض المساعدة.

3. يوجد نظام يسمى Sound Princess في اليابان

يمكن لبعض النساء اليابانيات أن يشعرن بالحرج من أن يسمعهن الآخرون أثناء وجودهن في المرحاض. لتقليل هذا الضغط وتغطية الصوت، ابتكر المهندسون جهازًا ينتج صوت تدفق المياه دون الحاجة إلى الشطف الفعلي، لذلك لا يوجد هدر للمياه.

4. العديد من الأماكن في الصين لا تزال بها مراحيض القرفصاء

العديد من المناطق في الصين لديها التقليدية القرفصاء المراحيض ودورات المياه وخصوصا العامة. على الرغم من ذلك، يقول المدونون إن المسافرين لديهم أيضًا خيار الجلوس. يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التوازن في وضع القرفصاء وهو أمر صعب بشكل خاص أثناء ركوب القطار الصيني.

5. المراحيض في كمبوديا بها رذاذ خرطوم

تتميز المراحيض الكمبودية بعدة ميزات. أولاً المرحاض العام شيء نادر. ثانيًا، تحتاج إلى رمي ورق التواليت المستعمل في سلة لأن العديد من أنظمة الصرف الصحي لا يمكنها التعامل مع ورق التواليت. ثالثًا، لديهم بخاخ خرطوم في الحمام يستخدم لغسل نفسه وغسل المرحاض بخرطوم.

6. مراحيض تناسب الجميع

تم إنشاء هذه المراحيض العامة لمجموعة واسعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بدونها، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمتحولين جنسياً. كما أنه مفيد جدًا للآباء الذين يحتاجون إلى مساعدة أطفالهم في استخدام المرحاض.

7. المراحيض المحمولة

يتشارك المسافرون أن هناك خيامًا خاصة للمراحيض في أنتاركتيكا. قد تجد مرحاضًا خاصًا للتبول والتبرز. مراحيض البراز محمولة ويمكنها تغليف النفايات وإغلاقها في كيس بلاستيكي.

هذه المراحيض اليابانية المحمولة الخاصة هي مثيرة للاهتمام جدا، بعد الانتهاء من عملك " أنت بحاجة إلى الضغط على زر لإغلاق كيس. تستغرق عملية الختم دقيقتين. ثم تودع كيس برازك في القمامة.