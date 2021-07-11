زينة: أولادي التوأم منعوني من ارتداء ملابس مكشوفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل جديدة تخص حياتها الشخصية وعلاقتها بطفليها التوأم عز الدين وزين الدين، مشيرة إلى أنهما منعاها من ارتداء ملابس مكشوفة الصدر.

وقالت زينة خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»: «اتمنعت بأمر من أولادي من إني ألبس حاجة مفتوحة وده لأني بعملهم إن محدش يلمسهم أو يشوف جسمهم، لأننا بقينا نخاف على الولاد زي البنات، وبحترم رأيهم وبسمع كلامهم».

وأضافت زينة خلال لقائها الصحفي على هامش زيارتها لإمارة دبي لقضاء إجازتها الصيفية رفقة أولادها: «أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، اغتصب، أو تحرش، تتدافع عن ابنها وتنسي إني في مقام بنتها بردو، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم، واتنازل عن حقي، ولا أقول لها يا حاجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب».

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: «أنا بتخدع من أقرب الناس ليا»

وفي سياق آخر كانت زينة قد دونت مؤخرًا رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» قائلة: «أنا اتخدعت في أقرب الناس ليا، وهاتخدع تاني، وماله هو أنا بتخدع من حد غريب»، وعلق عليها عدد من أصدقائها في الوسط الفني منهم الفنانة غادة عبدالرازق التي علقت بوضع «إيموشن» ضحك، والفنانة هالة صدقي التي قالت «هو أنتِ ليه بتستغربي».

ومن ضمن التعليقات أيضًا «وماله ما هو الأقربون أولى بالمعروف، عادي كلنا لها ويعيش المعلم ولسة بيتعلم، صحيح والله، جدعة جدًا يعني».

كما وجهت زينة رسالة منذ فترة لشخص مجهول على «إنستجرام» مضمونها «يا ابني أنا ما بعرفش أخاف على مصلحتي، هاخاف على زعلك إزاي أنت عبيط»، وأثارت الرسالة الغامضة مجموعة من تعليقات متابعيها.

وجاءت من ضمن التعليقات على رسالة زينة «في منتصف الجبهة والله، سيبك أنتِ إيه القمر ده، شكلك قمر، بجد الاستايل ده حلو عليكي أوي، صدقتي في كلامك، شكلك كده أحلى كتير، وطب إيه علاقة اللي كاتباه بالصورة الحلوة دي».