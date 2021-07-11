زينب غريب تقفز في وسط البحر بالبيكيني.. وأصدقائها: هي غرقت كده؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طلت الفنانة الشابة زينب غريب على جمهورها ومتابعيها في ظهور جديد لها أثناء قضاء إجازتها الصيفية مع مجموعة من أصدقائها من ضمنهم الفنان الشاب أحمد داش في رحلة بحرية بمركب بإحدى المدن الساحلية بمصر، حيث نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات من خلال حسابها بإنستجرام.

وشاركت زينب غريب مجموعة من الصور من خلال خاصية «القصص المصورة» عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وهي تقفز من أعلى المركب مرتدية مايوه بيكيني باللون الموف.

وظهرت «زينب غريب» خلال القصة المصورة التي نشرتها وهي تقفز من أعلى المركب بينما كان صديقها الفنان أحمد داش ومجموعة من أصدقائها يدعمونها مازحين :«عاش يا زوزو.. هي كده غرقت».

وتصدر اسم الفنانة زينب غريب حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما أثارت قضية تعرضها للتحرش جدًلا واسعًا، بعدما قام طبيب بيطري بتصويرها بهاتفه المحمول، تلك الواقعة التي أثارت الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية، إذ قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، بتغريم الطبيب 10 آلاف جنيه.

وتعرضت «غريب» لجريمة تحرش منذ شهرين أثناء جولة لها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث حكت تفاصيل الواقعة من خلال حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» بينما كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط المتهم المتحرش، وبالفعل ألقي القبض عليه، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى المحكمة، بعد العثور على 3 صور تخص الفنانة على هاتفه.

القصة الكاملة للتحرش بـ زينب غريب على يد طبيب بيطري: صور أجزاء حساسة بجسدها

وروت «زينب غريب» تفاصيل التحرش بها على إنستجرام قائلة:«لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما اللى يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط».